Boxing Day: Chelsea dhe Conte thyejnë rekordin, “Mou United” merr fitoren e katërt

Chelsea nuk di të ndalet! Kjo është fitorja e 12-të radhazi për djemtë e Antonio Contes që vazhdojnë të marshojnë drejt titullit kampion.

Conte në këtë mënyrë theu edhe një rekord, pasi kurrë më parë Chelsea nuk kishte arritur 12 fitore radhazi.

Nuk ishte një fitore e lehtë për Blutë e Londrës teksa Bournemouth zakonisht është një ekip që mbrohet mirë dhe mungesa e Diego Costas u ndie sidomos në luftën në ajër. Goli i parë shënohet nga Pedro i cili sot luante në të majtë me Hazard që ishte shpërngulur në qendër të sulmit. Goli i dytë u shënua pikërisht nga sulmuesi belg me penallti që fitoi vetë në fillim të pjesës së dytë. Në minutën e fundit të ndeshjes është edhe njëherë Pedro ai që shënon duke vulosur një fitore të bukur të Bluve. Me këtë fitore Chelsea tashmë ndodhet në vend të parë me 46 pikë.

Arsenal

Arsenal, pas dy humbjesh të njëpasnjëshme, është kthyer te fitorja në kampionatin anglez pasi ka mundur me rezultatin 1-0 skuadrën e West Bromwich. Ka qenë një fitore e vuajtur për “Topçinjtë”, të cilët kanë pritur deri në minutën e 86-të për të realizuar golin e fitores. Mesut Ozil ka krosuar topin në zonë dhe sulmuesi francez ka kërcyer më shumë se të gjithë, duke dërguar topin në rrjetë me një goditje të bukur me kokë. Kjo fitore ka dërguar përkohësisht londinezët në vendin e tretë në renditje, në kuotën e 37 pikëve.

“Mou United”

Manchester United ka marrë sot fitoren e katërt radhazi në kampionat dhe rezultatin e nëntë pozitiv të njëpasnjëshëm. Lojtarët e Jose Mourinho kanë mundur në shtëpi skuadrën e Sunderland me rezultatin 3-1, duke u ngjitur në kuotën e 33 pikëve në renditje, por duke mos lëvizur nga vendi i gjashtë i klasifikimit.

Heroi i takimit ka qenë mbrojtësi holandez Blind, i cili ka shfrytëzuar në mënyrën më të mirë asistin e marrë nga Zlatan Ibrahimovic në minutën e 39-të të pjesës së parë. Suedezi ka qenë protagonist edhe në pjesën e dytë kur ka dyfishuar avantazhin në minutën e 82-të. Katër minuta më vonë ka ardhur edhe goli i tretë i vendasve dhe ndoshta goli më i bukur i vitit. Zlatan ka qenë përsëri në rolin e “assist man”-it, duke dhënë një top në zonë për Mkhitaryan, i cili ka dërguar topin në rrjetë me një goditje spektakolare me thembër. Në minutën e 91-të miqtë janë kundërpërgjigjur me një super gol të Borini-t, që ka fiksuar rezultatin në 3-1.