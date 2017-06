Beteja për Lezhën: Cila parti do marrë mandatin e katërt në qarkun e përplasjeve të egra

Në maj të vitit 2013, Ipeshkvijtë Katolikë të Shqipërisë lëshuan një deklaratë të paprecedentë ku i bënë thirrje besimtarëve të tyre të mos e shesin votën, të mos e japin atë në shkëmbim të parave, duke bërë të ditur se kishte informacion për përpjekje në shkallë të gjerë të blerjes së votës në zonat ku popullsia e besimit katolik është më e numërt. Këto zona në Shqipëri janë Shkodra dhe Lezha.

Qarku i Lezhës u bë simbol i fenomenit të kriminalizimit të politikës në Shqipëri pas zgjedhjeve të vitit 2013, me pjesëmarrjen në garë të shumë personave me probleme me drejtësinë si dhe me akuza të shumta për blerje votash.

Në ditën e zgjedhjeve, një militant i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Gjon Gjoni, u vra në përleshje të armatosur me deputetin demokrat Mhill Fufi. Fufi akuzoi Gjonin se po u jepte para banorëve të varfër të Qarkut Lezhë në shkëmbim të votës për LSI. Vrasja mbeti zyrtarisht pa autor dhe vijon të jetë e tillë edhe sot, katër vjet më vonë.

Koalicioni i majtë pati marrë vetëm 35 për qind të votave në Qarkun Lezhë në zgjedhjet e vitit 2009, ndërsa ia doli të marrë 49.03 për qind të votave më 2013. Megjithatë, në numër deputetësh nuk ndryshoi asgjë. Partia Demokratike mbajti katër deputetë me një rezultat të ngushtë duke fituar 49.4 për qind të votave. Tre deputetët që PS i pati fituar më vete më 2009, u ndanë më 2013 në 2 socialistë dhe 1 LSI.

Ndryshimi i rezultatit nga 2009 më 2013 tregon se në Qarkun Lezhë më 2013 u hodhën 10 mijë vota më shumë se sa më 2009 dhe pjesëmarrja u rrit me 3 pikë përqindjeje. Votat shtesë të krijuara nga rritja e numrit të votuesve dhe rritja e pjesëmarrjes ranë përgjithësisht në llogaritë e PS dhe LSI. Megjithatë, rezultati final në numër deputetësh nuk ndryshoi. E vetmja gjë që ndryshoi është që LSI fitoi një mandat që më 2009 e pati fituar PS.

Pyetja për zgjedhjet e vitit 2017 është nëse Partia Socialiste do të arrijë të marrë më shumë vota se sa më 2013 për të fituar një mandat shtesë në këtë qark apo nëse Partia Demokratike do të arrijë të ruajë rezultatet e viteve 2009 dhe 2013.

Pushteti vendor aktualisht në këtë qark ndahet në tre bashki, Lezhë, Kurbin dhe Mirditë, nga të cilat, Lezha, ku gjenden më shumë se gjysma e votave të qarkut, kontrollohet nga Partia Demokratike ndërsa Mirdita dhe Kurbini kontrollohen nga Partia Socialiste.

Pozicionimi i kandidatëve në fushëbetejën e vitit 2017 nga partitë kryesore në vendet kyçe ku luftohet për mandate sugjeron se Lezha kësaj herë ka gjasa të ketë një fushatë më të qetë se sa zgjedhjet e kaluara. Lista e kandidatëve të Partisë Socialiste është e mbushur me ish-ministren e Arsimit Lindita Nikolla dhe deputetin aktual Pjerin Ndreu, i cili është i arsimuar në Shkollën e Lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër mbart emra zyrtarësh shteti apo drejtorësh që kanë marrë postet e drejtorëve pas ardhjes së socialistëve në pushtet. Mandati i tretë i socialistëve, i cili herën e kaluar i shkoi Monika Kryemadhit të LSI, kësaj here mund të fitohet nga Gjetan Gjetani, aktualisht përgjegjës sektori në hipotekën e Kurbinit ndërsa nëse për socialistët do të ketë një mandat të katërt, ai do të fitohet nga Adriana Jaku, aktualisht drejtoreshë e shërbimit social shtetëror të qarkut Lezhë Pjesa tjetër e kandidatëve në listën e Lezhës ka eksperienca të ngjashme të punësimit në shtet, kryesisht në poste drejtuese pas vitit 2013.

Lista e Partisë Demokratike kryesohet nga Aldo Bumçi [Link CV] ndërsa mandati i katërt i diskutueshëm, nëse fitohet nga demokratët, do t’i kalojë publicistit Preç Zogaj.

Për LSI për Lezhën konkurron Viktor Tushaj, ish-kryetar i bashkisë Lezhë, aktualisht drejtor i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.

Partia Libra e Ben Blushit konkurron në Lezhë me mjeken Elida Hafizi, e cila në CV-në e saj shkruan se punon si mjeke në Itali që nga viti 2004.

Burimi: BIRN