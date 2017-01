Beqarë dhe të lumtur: 10 motive për të shijuar pavarësinë

Sigurisht që njihni persona që janë beqarë dhe të dëshpëruar që nuk janë fejuar apo martuar akoma. Në të vërtetë, beqaria, nëse do të përjetohet në mënyrën e duhur, mund të jetë një mundësi për t’u kujdesur për veten, të reflektohet dhe të njihet sa më mirë.

1.SHFRYTËZONI KOHËN – Në mungesë të mbrëmjeve romantike, shfrytëzoni këto momente për ju. Mund të përkushtoheni në kërkim të një pune të re, nëse është ajo që dëshiron, ose të kini më në fund kohë për të lexuar, të bëni shëtitje apo të ndiqni një kurs trajnimi të cilin deri tani e keni shtyrë.

2.ZBAVITUNI – Një pasdite në sauna, kafeja në atë vend që ju pëlqen më shumë, një fundjavë në zbulim të një qyteti të panjohur: kënaqësitë e vogla përmirësojnë ditën dhe jetën, duke dhuruar stimuj të rinj.

3.BËNI SPORT – Falë endorfinës së prodhuar gjatë aktivitetit fizik, humori sa vjen e rritet. Ndër të tjera sporti të lejon të shfrysh zemërimin dhe stresin. Një trup i shkathët dhe në aktivitet, ka efekte pozitive në mendje dhe përmirëson autostimën.

4.MJAFT ME KRITIKAT! – Pushoni së menduari në mënyrë të fiksuar për ish-in tuaj, apo t’i riktheheni gabimeve që mund të keni bërë. Fshijini nga mendja të gjitha historitë tuaja. Për secilën, shkruani atë që ju ka lënë më shumë kujtime dhe gjeni mënyrën që kjo ndërgjegje të jetë një leksion për të ardhmen. Bisedoni me miq të ngushtë, pastaj qetësohuni! Të jetosh me të shkuarën nuk ia vlen, përqendrohu tek e tashmja.

5.ËNDRRA JUAJ – Të kultivosh ëndrrat tuaja, shton forcën e brendshme dhe të bën më të pasur në ide, shpresë dhe pozitivistet. Jepi mundësi vetes të krijosh një projekt tek i cili synon: i vogël apo i madh qoftë, do të të japë një entuziazëm dhe energji të madhe.

6.MIQËSI E VËRTETË – Miqësitë, kur janë të vërteta e bëjnë jetën edhe më të mirë. Shfrytëzoni momentet e lira falë pranisë së miqve dhe mos hiqni dorë nga mundësia për takime të reja. Një film në kinema, një mbrëmje të dedikuar gatimit, një pasdite për të praktikuar sport ose duke biseduar, shndërrohen në një frymëzim të vërtetë kur zgjedh njerëzit e duhur.

7.DIETË PËR MIRËQENIE – Nëse jeni çift, zakonisht përkon me një shtim të kilogramëve. Darka romantike dhe aperitivë nuk janë miq të peshores. Shfrytëzoni periudhën e beqarisë për të synuar mbi atë që ju bën mirë: supë të ngrohtë, ushqime të freskëta, sallatë, çaj.

8.PRENOTIM – Bëni një prenotim… në teatër, kinema, apo kudo që të ketë një aktivitete që frymëzon entuziazmin tuaj. Zgjidheni jo larg shtëpisë tuaj, do ta keni më të lehtë për të dalë nga shtëpia. Është rasti i duhur për të mbajtur në aktivitet mendjen: ushqeni mendjen tuaj dhe zbuloni ndonjë hobi të ri. Dhe pse jo të mos bëni takime të reja.

9.ME KRENARI – Jeni tipi i personit që nuk shkoni në restorant apo në kinema vetëm? Ta dini që kjo sjellje po ju kufizon, sepse të detyron të keni nevojë për të tjerët për të bërë atë që dëshironi. Është e bukur të keni shoqërinë e duhur, por është një budallallëk të hiqni dorë nga një rast i mirë vetëm sepse asnjë nuk është i gatshëm të ndajë këtë përvojë. Niseni nga kinemaja: pas minutave të para bisedë, dritat fiken dhe në fund çdo spektator është i vetëm, i përfshirë në vizionin e tij.

10.ZBAVITU – Njeriu mund të përjetojë periudha të vetmuara si mungesa e dashurisë dhe pavarësisht se gjithçka shkon mirë, mund të ndiheni gjithnjë disi jo të plotë, të lumtur pjesërisht, në pritje që diçka t’ua përmirësojë jetën e përditshme. Ose, mund të vendosni të jeni ju autori i jetës suaj dhe të shtoni frymëzimin, stimujt, bukurinë. Nëse jeni beqarë, duhet të qëndroni krenarë. Shkoni edhe të vetëm për një drekë, bëni një udhëtim, sepse ky mund të jetë fillimi i një historie të re: secili duhet të eksperimentojë me shoqërinë me të cilën ndodhet.