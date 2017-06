Bella kapet mat nga xhami shtëpisë me “djalin e keq” (FOTO)

Kanë kaluar 7 muaj që kur Bella Hadid u nda me The Weeknd dhe 20-vjeçarja duket se e ka hedhur pas krahëve ashtu siç bëri këngëtari. Dhe tani ka vendosur që të fokusohet në një njohje me dikë që i përket fushës së saj, me modelin australian Jordan Barrett.

Bella u dallua duke biseduar dhe qëndruar komode me modelin të njohur si “djali i keq”, nga dritarja e apartamentit të saj në Nju-Jork, të hënën.

Duke mbajtur vetëm një bluzë të bardhë dhe një palë të brendshme të zeza me prerje braziliane, Bella shfaqej shumë flirtuese me 20-vjeçarin.

Nuk mund të kuptojmë nëse modelja ishte apo jo në dijeni të paparacëve, por në një moment u fotografua duke u kthyer të pasmet.

Pas flirtimit, dyshja nisën të bënin disa “selfie” në ballkon.