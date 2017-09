Në profilin e saj në Instagram, Andrra Destani, një prej të ftuarave të dasmës, sapo ka postuar një video nga momenti kur nusja dhe dhëndri kanë mbërritur në Pallatin Mbretëror.

Me një model princeshe dhe me një bisht të gjatë me të cilin e ndihmojnë shoqërueset, Xhensila dhe Besi hyjnë në Pallat për të kurorëzuar dashurinë në një ditë të shënuar. Festa ka filluar…

Të ftuarit në ceremoni kanë ndarë me të gjithë edhe momentin kur çifti i kanë thënë PO njëri-tjetrit në prani të të gjithë të ftuarve.

Dhe kështu Besi në vend të fjalëve të ëmbla, nuk u shkëput nga profesioni i tij si aktor humori dhe betimin e nisi me batutë.

“Të premtoj se do të ul çmimit e ujit, nejse… Xhensia Myrtezaj që sot e mbrapa do të jesh Xhensila Kallaku”, tha Besi.

Të pranishmit ia nisën së qeshurës dhe duartrokitën Besin.

Ndërsa nga ana tjetër Xhensila kishte përgatitur një betim mjaft emocionues:

“Ti je i vetmi që e bën realitet këtë ëndërr. Bashkë po nisim një fletë tjetër sot, ndoshta një volum tjetër, e ç‘rendësi ka, jemi dhe do të jemi. Para teje, para familjarëve tanë, para miqve tanë të shenjtë betohen … Të dua!”, tha Xhensila.