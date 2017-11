«Bashkë në një telenovelë tjetër?!», Nihan dhe Maxhit shuajnë më në fund kureshtjen

Neslihan Atagül dhe Kadir Doğulu janë dy prej aktorëve më të kërkuar dhe të dashur në Turqi, por jo vetëm. Të njohur edhe në vendin tonë në rolet e Nerimanit dhe Maxhitit në telenovelën e transmetuar pak kohë më parë në ekranin e Vizion Plus, ‘’Mes dy dashurish”,çifti simpatik i aktorëve do të përjetonte një prej historive më të bukura të dashurisë që lindi pikërisht në sheshxhirimet e kësaj telenovele. Ndërsa kanë kalaur ca kohë nga hera e fundit që të dy kanë qenë pjesë e të njëjtit kast, çifti i bashkëshortëve duket të mos ketë harruar eksperiencën e bukur që kanë përjetuar duke luajtur në krah të njëri-tjetrit. Sipas të përditshmes ‘’Haber turk” Neslihan ka pohuar që është në pritje të një ftese të përbashkët. “Nëse më vjen një ofertë për të luajtur në të njëjtin serial me bashkëshortin tim e pranoj me kënaqësi”. Si pasojë e ngarkesës së madhe në punë nuk po kalojmë shumë kohë bashkë. Të të marrë malli për dikë që dashurin është një ndjenjë shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë.” Në fund ajo i’u përgjigj edhe pyetjeve rreth planeve për fëmijë, duke theksuar se të dy dëshironin shumë të bëheshin prindër, por po prisnin kohën e duhur.