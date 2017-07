Basha rikthehet me akuza të rënda ndaj Veliajt

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka thyer heshtjen sot duke u rikthyer të flasë që prej konferencës ku deklaroi vetëngrirjen dhe njëkohësisht rikandidimin e tij si shef i selisë blu.

Këtë herë ai nuk është marrë me çështjet e brendshme të PD-së, por me atë që po ndodh me lulishten tek ish-Parku i Autobusëve.

Për Bashën, shkatërrimi i lulishtes dhe ngritja e një pallati është një aferë e pastër korruptive e kryebashkiakut Erion Veliaj dhe kryeministrit Edi Rama.

Postimi i Bashës:

“Lulishtja pranë parkut të autobuzave ishte një nga investimet e mia si kryebashkiak në shërbim të qytetarëve të një prej zonave më të populluara të Tiranës. Erjon Veliaj, vegël e bindur në duart e oligarkisë që sundon vendin, e shkatërroi këto ditë lulishten dhe lejoi betonizimin e saj në favor të Besnik Sulajt, klientit të rëndësishëm të Edi Ramës.

Qytetarëve të revoltuar ata iu përgjigjën dje me dhunën e policisë. Edhe më i rëndë qe dhunimi i të drejtave të qytetarëve nga mediat kryesore të vendit të kontrolluara nga oligarkia, të cilat e fshehën protestën dhe dhunën e policisë.

Ndërkohë, Shqipëria po përjeton këto ditë mungesë dritash dhe uji sepse paratë publike u përdorën për të manipuluar votën dhe jo për të blerë energji për njerëzit.

Pushteti oligarkik herët a vonë degjeneron në pushtet të dhunës dhe të errësirës. Përballja me të është sot sfida kryesore e opozitës dhe e të gjithë njerëzve të ndershëm për të ndalur rrënimin e qyteteve, të ekonomisë dhe të ardhmes tonë.”