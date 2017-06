Basha mesazh Ramës: Jam çun i mirë, por nuk i fsheh zullumet duke u fërkuar me mua

Lulzim Basha ka sqaruar publikisht gjatë takimit në darkë në Elbasan, në lidhje me zërat e mundshëm të një koalicioni pas-zgjedhor PD-PS.

“Dredhia e fundit e republikës së vjetër është ideja që po mbjell në kokat e njerëzve se ekziston një mundësi bashkëjetese me Republikën e Re. E keni vënë re apo jo. Luli është çun i mirë. Unë nuk jam çun i mirë, në këtë garë, ku do të vendosin shqiptarët për të ardhmen e tyre, unë jam më i miri.

Jo vetëm kaq, por Edi Rama nuk i lan dot zullumet dhe gjynahet në këto katër vite, braktisjen e premtimeve, gjendjen e mjeruar të ekonomisë, duke u fërkuar pas Republikës së Re, pas Partisë Demokratike, apo pas meje.

Mbaje mend këtë që po të them. Ti të thuash nga mëngjesi në darkë që unë jam çun i mirë, elbasallinjtë dhe gjithë shqiptarët e dinë që jam çun i mirë, por nuk jam thjesht i mirë, por jam më i miri në këtë garë, me planin më të mirë, me vendosmërinë për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Dhe kjo nuk kalon nga bashkëjetesa me republikën e vjetër por nga mundja totale e republikës së vjetër me votën e bashkuar të shqiptarëve në datën 25 Qershor”, tha Lulzim Basha.