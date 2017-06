Basha, ftesë Ramës nga Vlora: Hajde në debat, mos e shit sapunin për djathë

Nga Vlora, ku kryeministri Edi Rama kandidon i gjashti në listën e kandidatëve për deputetë socialistë, kreu i PD-së, Lulzim Basha ftoi sërish Ramën në debat publik për të ballafaquar planet ekonomike për 4 vitet e ardhshme.

Basha tha se me programin e PD e planin e tij ekonomik do të marrë fund emigrimi masiv por dhe do të ketë frymëmarrje për fermerët dhe bizneset.

“E di që s’merr vesh fare nga ekonomia, e kuptoj që kjo ka lidhje me injorancën. I shite sapunin për djathë qytetarëve. Është koha të dalësh para shqiptarëve në debat dhe tu tregosh. E vetmja zgjidhje është plani im ekonomik, Republika e re që po vjen. Plan ekonomik që është i ngjashëm me atë të Trump”, tha Basha.

“Ka frikë të përballet me të vërtetën dhe mendon se do ta çoj fushatën me gënjeshtra. Ka timonin pa motor. Timon lodër që të luajë në kurrizin tuaj”, tha Basha duke akuzuar a Ramën se nuk ka plan për Vlorën, por plan për interesat e tij, madje dhe Lungomarja sipas Bashës ka qëllim rritjen e përfitimeve të tij.