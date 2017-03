Basha del kundër ambasadës amerikane: Kam mbështetje totale nga Uashingtoni

Një ditë pasi ambasada amerikane në Tiranë deklaroi për Top Channel se administrata e Presidentit Trump nuk mbështet veprimet e opozitës, kreu i PD-së, Lulzim Basha sot ka deklaruar të kundërtën.

Ai ka këmbëngulur se kauzat e Partisë Demokratike mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Kemi marrë mbështetje totale në Uashington dhe këtë mbështetje e përkthejmë në këtë aksion politik që ka vetëm një synim, Shqipërinë e standardit europian. Nuk do të ketë asnjë tërheqje”, tha Basha.

Ai theksoi se nuk do të pranojë kurrë një drejtësi të kapur nga Rama.

“Le ta dëgjojnë miqtë dhe armiqtë, ata që na duan të mirën, edhe ata që mbushin xhepat me paratë e korruptuara dhe të pista të drogës së Ramës. Drejtësi në duart e Ramës nuk ka për të pasur kurrë, ndaj jemi këtu për të garantuar shqiptarët dhe miqtë tanë ndërkombëtarë për vendosmërinë tonë për të zbatuar paktin e 22 korrikut, që është dhunuar në mënyrë të njëanshme nga hajduti i CEZ nga njeriu që prodhoi e futi në xhep miliarda me drogë, kanabis, heroinë, klanet e të cilat i ka përfaqësuar në qeveri me ish ministrin dhe ministrin aktual të brendshëm”, tha Basha.