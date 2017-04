Basha ashpërson gjuhën ndaj Ramës: Qeveri leshi, Rama një bylmez, gomar e zog gomari

Një ditë pas deklaratave që bëri në Tiranë kryediplomati gjerman, Sigmar Gabriel për protestën e opozitës dhe bojkotin e Kuvendit, kryedemokrati Basha është shprehur i vendosur në kërkesën e tij, qeverinë teknike.

“Unë jam më i qetë e më i gëzuar se dje, se duke u përballur e ballafaqur me të vërtetën prekim thellësinë dhe lartësinë e kauzës sonë për zgjedhje të lira e të ndershme, ndaj miqtë e mi le të gëzohemi bashkë, si e kemi kthyer 60 ditë këtë protestë në një vend të gëzimit dhe shpresës që po lind. Jemi së bashku muratorët, arkitektët, inxhinierët e republikës së re që është e pandalshme, që po vjen kalëruar mbi shpresat e një populli të tërë”, tha Basha.

Në fund të fjalës së mbajtur ai iu drejtua me një pyetje protestuesve. “Nëse keni mendime të tjera, nëse doni apo rekomandoni tërheqje unë dua ta dëgjoj”, tha ai. Protestuesit thërritën njëzëri “Rama ik”, dhe “jo”. Pas tyre Basha theksoi: “Asnjë tërheqje, qeveri teknike kusht i patjetërsueshëm”.



Nga çadra e protestës, Basha nuk ka ngurruar t’i përgjigjet kryeministrit Rama pas deklaratave të tij një ditë më parë për çmimin e energjisë elektrike dhe faturat e paguara nga kryedemokrati. Kreu i opozitës ashpërsoi gjuhën ndaj Ramës, duke e konsideruar qeverinë e tij qeveri leshi, ndërsa atij vetë iu drejtua me fjalët “gomar e zog gomari”.

Shkas mori nga debati në distancë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, e ku Basha nuk e pritur mirë faktin se Rama për të mbrojtur tezën se nuk është rritur energjia i publikoi pa leje kryeopozitarit faturën e energjisë.

“Shikoni mashtrimet me të cilat ushqen ditë për ditë popullin e vet. Dje po flisnim për gjendjen ekonomike, ku fjala mbizotëruese është nuk ka lekë dhe diskutuam pse nuk ka. Janë rritur çmimet, taksat, faturat, është rritur fatura e energjisë. Ky bylmezi bashkë me një qymez paskan nxjerrë faturën e energjisë time, se nuk duan t’ia dinë për ligje fare. Derisa marrin faturën e kryetarit të opozitës merreni me mend se çfarë bëhet me faturat tuaja. Shteti i leshit. Kam marrë kritikë nga një gazetare që e vlerësoj shumë, po themi shteti i akrilikut, se leshin e ka shumë, është bio të paktën. Normalisht që po të marrësh informacion të tillë të privilegjuar duhet të marrësh lejen time si qytetar. Jo më si kryetar i opozitës, mbrohet privatësia.Jo nuk duan t’ia dinë. Po shumë mirë, nuk kam gjë për të fshehur për faturën e energjisë. Po pse more gomar dhe zog gomari për faturën time u ankova unë? Për faturën time jam këtu unë? Por unë nuk jam këtu për faturën time, se është e vërtetë që për ata që harxhojnë mbi 300 kilovat i ke ulur çmimet, e kam fjalën për 75% të shqiptarëve, që janë shtresa më e varfër. Këtë thamë dje, këta paguajnë më shumë dhe se luan as topi. Njerëzit që konsumojnë më pak se kanë më pak mundësi paguajnë më shumë”, tha Basha.