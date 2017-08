Barça nënshkruan me Dembélé, francezi bëhet lojtari i dytë më i shtrenjtë në botë

Pas shumë përpjekjesh Barcelona ka gjetur marrëveshjen me Borussia Dortmund për transferimin e Ousmane Dembélé për 105 milionë euro plus bonuse, që mund të shkojnë deri në 140 mln euro në varësi të paraqitjes së lojtarit.

Lojtari do të nënshkruajë një kontratë pesëvjeçare dhe klauzola e blerjes së tij do të jetë 400 milionë euro. Dembélé do të mbërrijë në Barcelonë të dielën dhe ai do t’i nënshtrohet të hënën në mëngjes vizitave mjekësore.

Nëpërmjet një postimi të shkurtër në faqen zyrtare në Twitter Barcelona njofton arritjen e marrëveshjes me Dortmund për Dembele.

Dy vjet më parë, 20-vjeçari ishte ende i turpshëm për të bërë debutimin e tij të plotë për Rennes ndërsa dy vjet më pas ai është lojtari i dytë më i shtrenjtë në botë pas Neymar që vendosi t’i bashkohet Paris SG për 222 milionë euro.

Francezi do të mbaj veshur fanellën me numrin 11 në “Camp Nou”, numër të cilin e mbante braziliani Neymar.