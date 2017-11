Balla sfidon Bashën: Shkarko Kapllanajn, hajde të matemi me zgjedhje

Pas fjalës së kreut të opozitës Lulzim Basha, reagoi kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla. Në fjalën e tij, Balla deklaroi se Basha di vetëm të gënjejë, dhe nuk di t’i dalë problemeve ballë.

“Si mund të jesh kaq gënjeshtar, pasi Klement Balili nuk ka lidhje me Partinë Socialiste. Është i LSI-së. Nuk ka asnjë lidhje me ne, mos gënje më. Të njëjtën gjë bëre me Agron Kapllanaj, pasi po mban në detyrë një kryebashkiak të korruptuar dhe të dënuar me vjedhje. Shkarkoni Kapllanaj dhe hajde të bëjmë zgjedhje të matemi përsëri. Mund ti bëjmë për një muaj ju të gjithë dhe ne vetëm”,– tha ndër të tjera Taulant Balla në Kuvend.