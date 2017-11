Balla për çështjen ‘CEZ’: Doni peshq të mëdhenj, ja ku i keni

TIRANE- Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Taulant Balla në një deklaratë për shtyp e rikthen edhe njëherë në vëmendje cështjen “CEZ” që sipas tij po mbyllet nga prokuroria.

Ndërsa e vë gishtin tek prokurorët, ai përmend 10 emra njerëzish të njohur që kanë lidhje me atë që e quan skandalin më të madh në 27 vjet. Nga ish-kryeministri Berisha, tek djali i tij, ministra e drejtorë, duhet të hetohen sipas Ballës.

“Si u mbyllka dosja pa u hetuar Sali Berisha, Nue Nik Kalaj, Genc Ruli, Ridvan Bode, Florion Mima, Eno Bozdo, Ledina Mandija ish-avokate e shtetit, Shkëlzen Berisha, Bujar Nepravishta drejtori i ERE, Sokol Ramadani”,- u shpreh ai.

Ndërsa kërkoi hetim të drejtë, në fund të fjalës së tij, ai nuk kurseu të thoshte se pikërisht këta janë “peshq të mëdhenj”. “Doni peshq të mëdhenj, ja ku i keni”,- u shpreh deputeti socialist.

DEKLARATA E PLOTE

Pse Skandali i Madh “CEZ” nuk mund të mbyllet!

Pse prokuroria duhet minimalisht të kishte marrë deklarimet e personave, për të cilët Komisioni Hetimor i Kuvendit të Shqipërisë, në raportin përfundimtar të tij të miratuar nga shumica e anëtarëve të Kuvendit me vendimin nr. 36/2017, ka vendosur dërgimin e këtij raporti Prokurorit të Përgjithshëm, me qëllim fillimin e çështjes penale.

Si ka mundësi që ka prokurorë që cojnë ndërmend se në Shqipërinë e vitit 2017, mund të mbyllet një aferë kaq e madhe korruptive, pa bërë asnjë hetim.

Kush jane keta prokurore? Kush u ka dhene ketyre prokuroreve pushtetin qe te sillen me drejtesine si në një Pazar.

Kush janë këta prokurorë që u është dhënë e drejta që të mos marrin fare në konsideratë prova rrënqethëse të korrupsionit shtetëror.

Kush janë këta prokurorë që paskan tagrin të falin, pa e hetuar:

1. Sali Berishën, Ish-Kryeministër dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, “Mashtrimi”, “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, “Refuzimi për të dëshmuar”, vepra penale të parashikuara nga nenet 248, 258, 143, 245/1 dhe 307 të Kodit Penal.

2. Nue (Nuel) Nik Kalajn për veprat penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Refuzimi për të dëshmuar”, “Mosparaqitja e dëshmitarit, ekspertit, apo përkthyesit”, vepra penale të parashikuara nga nenet 245/1, 287, 307 dhe 310 të Kodit Penal.

3. Genc Rulin, Ish-Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës/Kryetar i Komitetit të Konsulencës dhe Transparencës, për veprat penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, “Shpërdorimi i detyrës”, “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, vepra penale të parashikuara nga nenet 245/1, 248 dhe 258 të Kodit Penal.

4. Ridvan Boden, Ish-Ministër i Financave për veprat penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, “Shpërdorimi i detyrës”, vepra penale të parashikuara nga nenet 245/1 dhe 248 të Kodit Penal.

5. Për të gjithë anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” , vepra penale të parashikuara nga nenet 248 dhe 248 të Kodit Penal.

6. Për të gjithë anëtarët e Komisionit të Negocimit të Marrëveshjes me CEZ As, për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” , vepra penale të parashikuara nga nenet 248 dhe 248të Kodit Penal.

7. Florion Mimën, ish Zv. Ministër i METE, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”;

8. Enno Bozdon, ish Zv. Ministër i METE, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”;

9. Ledina Mandian, ish Avokate e Shtetit, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”.

10. Shkëlzen Berishën, për veprat penale “Refuzimi për të dëshmuar” dhe “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, të parashikuara nga nenet 245/1 dhe 307 të Kodit Penal;

11. Bujar Nepravishtën, Ish-Kryetari i Entit Rregullator të Energjisë, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”;

12. Sokol Ramadanin, Ish-Kryetari i Entit Rregullator të Energjisë, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”.

Të hetohen këta persona.

Prokurorët dashurinë për këta persona ta mbajnë, por aty janë për të bërë detyrën e shtetit, jo detyrën e militantit politik.

Pse kalimi në heshtje totale i kësaj dosjeje, pa bërë as hetimin me formal, i vë vulën një historie të gjatë korrupsioni, padrejtësie, përdorimit të prokurorisë si pusetë politike për të mbyllur kanalet e llumit të përgjakur të së shkuarës së afërt!

Pse ky standard krejt i dyfishtë i prokurorisë e kompromenton atë si një organ i përdorur në funksion të luftës së dëshpëruar për pushtet të një opozite protagonistësh që duhet të përgjigjen njëherë përpara drejtësisë dhe pastaj të shesin dëngla duke hedhur përditë baltë mbi Shqipërinë!

Ne këtu, unë i pari, kam pritur të thirrem nga Prokuroria për të dëshmuar gjithcka di për këtë cështje dhe jo ta shoh cështjen të përfundoje në gjykatë si një pako dhurate për të pandëshkuarit e corbës së vjetër e të re të gjithë këtyre viteve!

Si ka mundësi vallë që ky grup deputetësh dhe një shumice parlamentare me mandat te qarte per zbatimin e reformes ne drejtesi, nuk vlekan per prokurorine shqiptare per te hapur nje ceshtje as sa dy kriminele qe flasin ne telefon me njeri-tjetrin?!

Si ka mundësi vallë që kjo lëvizje e prokurorisë në mjegullën e krijuar nga Fronti i Hakmarrjes për pushtetin e humbur, ndodh tamam kur sapo ka filluar Vetingu për cuarjen për skrap të prokurorëve e gjykatësve që kanë bërë rolin e pusetës për mbulimin e zullumeve më të mëdha të historisë së pluralizmit shqiptar?!

Si ka mundësi që Raporti i Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë është marrë zyrtarisht nga organet e drejtësisë së Cekisë, dhe atje Prokuroria po heton imtësisht kompaninë CEZ, përfshirë dhe tranferimin në Shqipëri të 6.854.248 Euro.

Për kryerjen e këtyre transaksioneve nga CEZ.a.s në favor të Nue Nik Kalaj, Komisionit i kanë krijuar dyshimin e arsyeshëm se kjo shumë është marrë për të ushtruar ndikim të padijshëm në ish-funksionarët e lartë të asaj kohe me qëllim realizimin e blerjes së 76% të aksioneve të OSSH-së nga CEZ a.s. Komisioni ka konstatuar se çfarë do lloj shërbimi të ligjshëm të ketë kryer shtetasi Nue Nik Kalaj në favor të CEZ a.s, nuk jusifikon përfitimin e shumës 7milion euro. Kjo shumë e përfituar nga shtetasi Kalaj, është shumë herë më e madhe se sa shuma e përfituar nga Banka Botërore (IFC) nga ky proces privatizimi.

Dhe e dini cfarë thotë Prokuroria:

Shuma e mësipërme, nuk mund të konsiderohet si përfitim në kuadër të arësyetimit të mësipërm, pasi nuk rezulton që nga kjo shumë të jetë kryer ndonjë transaksion i mëtëejshëm në favor të ndonjë përfituesi i cili mund të kryejë ndikim.

Si ka arrit Prokuroria në këtë përfundim, pa marrë deklarimet e Nuel Nik Kalaj.

Cfarë pret Prokuroria që ky individ ryshfetin ta niste në rrugë bankare!?