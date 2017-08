Axhenda e 27 gushtit/ Asambleja e PS, pritet të zbardhen emrat e “Rama 2”

Asambleja e Partisë Socialiste, e thirrur për të dielën, më 27 gusht, pritet të nisë punimet me prezantimin e 5 raporteve të grupeve të punës, që u ngritën me urdhër të kryetarit Edi Rama pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Në bazë të axhendës së punimeve, i pari do të prezantohet raporti i hartuar nga grupi i punës për veprimtarinë parlamentare, më pas raporti mbi dëgjesat publike, në një pjesë të të cilave ka qenë i pranishëm edhe vetë kryeministri Rama.

Pika e tretë e rendit të ditës është raporti i Grupit të Punës për Lehtë- simin e Procedurave Burokratike, që do të ndiqet nga raporti i Grupit për Reformimin e Institucioneve. I fundit është raporti i grupit të punës për Organizimin dhe Koordinimin Elektoral të PS-së, që do të analizojë çfarë funksionoi dhe çfarë jo, brenda radhëve të socialistëve, në fushatën e fundit zgjedhore. Punimet e Asamblesë së PSsë i mbyll fjala e Kryetarit Edi Rama, e cila është edhe pika e fundit e axhendës së punimeve të këtij forumi. Asambleja e Partisë Socialiste do të mblidhet të dielën e 27 gushtit, në orën 10:00. Mbledhja e Asamblesë do të mbahet në orën 10:00 në ambientet e “Hotel Tirana”.

Në Asamble do të bëhet një analizë e përgjithshme e zgjedhjeve dhe rezultatit të tyre në 25 qershor, ku do të ndalet edhe te ata koordinatorë qarqesh që sollën rezultatin më të ulët për PS-në krahasuar me të tjerët. Gjithashtu, vëmendje të madhe do marrë edhe krijimi i qeverisë së re, shkruan “newsbomb. al”. Kryeministri Edi Rama caktoi 5 grupesh pune, të cilat kanë hartuar raportespecifike për mbledhjen e Asamblesë Kombëtare Socialiste. Krerët e grupeve kishin përgjegjësi të bënin nga një raport të aktivitetit të deputetëve në parlament dhe në zonën e përfaqësimit. 5 drejtuesit e grupeve që do i referojnë Ramës raportet janë: Gramoz Ruçi, Milva Ekonomi, Niko Peleshi, Arben Ahmetaj dhe Fatmir Xhafaj. Mbi bazën e këtyre raporteve do të merren vendime të rëndë- sishme lidhur me strukturimin e qeverisë së re, ministrive dhe fushave të tyre të përgjegjësisë.