Arrest me burg për vrasësin e gjyqtares: S’kisha ndërmend të arratisesha

Gjykata e Krimeve të Rënda ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg ndaj Fadil Kasemit, i akuzuar për vrasjen e ish-bashkëshortes së tij, gjyqtares Fildes Hafizi.

Seanca është zhvilluar me dyer të mbyllura. Kasemi është shfaqur i ftohtë para trupit gjykues ku ka refuzuar te jape shpjegime lidhur me ngjarjen e rende pasi sipas tij nuk ndihet mire me shëndet.

53-vjeçari nuk ka shfqaur asnje pendese para trupit gjykues ndersa ka hedhur poshte pretendimet e drejtuesit te furgonit se ishte marre peng prej tij per t’u larguar nga vendngjarje. Kasemi u shpreh se nuk kishte pasur ndermend te arratisej por i kishte kerkuar drejtuesit te nje automjeti rastesor ta dorezonte ne polici.

Prokuroria më herët kishtekërkuar masën e sigurisë “arrest me burg” ndaj tij, duke ngritur plot 3 akuza në ngarkim të vrasësit të gjyqtares.

Organi i akuzës kishte dorëzuar më herët kërkesën, ku autori i vrasjes akuzohet për kryerjen e veprave penale të “vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare”, “armëmbajtjes pa leje” dhe “rrëmbim personi”.

Pas krimit të rëndë, 53-vjeçari me pistoletë në dorë i ka dalë përpara një furgoni dhe nën kërcënimin e armës i ka kërkuar shoferit që ta largonte nga vendi i ngjarjes. Sipas materialit të Prokurorisë, Fadil Kasemi nuk ka pranuar të flasë për faktin dhe rrethanat e ngjarjes.