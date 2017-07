Aplikimet për vizë, Ambasada Gjermane: Rezervimi online, ja detajet

Ambasada Gjermane në Tiranë nëpërmjet një njoftimi për shtyp, bën të ditur se në kuadër të zgjerimit të shërbimeve nga 1 janari 2016 të gjitha aplikimet për vizë Shengen (për vizitorë dhe udhëtime biznesi nga shtetas të vendeve të treta) si dhe për vizë kombëtare (për bashkim familjar, studim, punë etj.) do të jepen takime vetëm online në internet.

Në njoftimin për shtyp, Ambasada publikon detaje mbi ditët dhe oraret në të cilat mund të lihet takim për aplikim të: Viza për qëndrime afatgjata për Kartën Blu / BE, visa për qëndrime afatgjata për punësim, viza për qëndrime afatgjata për studentë / kursantë, viza për qëndrime afatgjata për bashkim familjar, viza për qëndrime afatgjata për nxënës, kurs gjuhe, shkencëtarë, vit social vullnetar dhe viza për qëndrime afatshkurtra jo për shtetas shqiptar.

Më poshtë jepen detaje për vizat e sipërpërmendura.

Caktimi i takimit në ambasadë në link-et e mëposhtme mund të regjistroheni në mënyrë të pavarur në sistemin e caktimit të një takimi në ambasadë, me qëllim aplikimin për:

Viza për qëndrime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për Kartën Blu / BE (Koha e paraqitjes: të martave, nga ora 08.30 deri në orën 11.30)

Visa për qëndrime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për punësim / Au-pair / kërkim të vendit të punës / formim profesional (Koha e paraqitjes: të hënave, të martave, të enjteve dhe të premteve nga ora 08.30 deri në orën 11.30)

Viza për qëndrime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për studentë / bursantë (Koha e paraqitjes: të hënave, nga ora 14.00 deri në orën 15.30 dhe të enjteve nga ora 10.30 –deri në orën 11.30).

Viza për qëndrime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për bashkim familjar (Koha e paraqitjes: të enjteve, nga ora 08.30 deri në orën 11.30)

Viza për qëndrime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për nxënës, kurs gjuhe, shkencëtarë, Vit social vullnetar (Koha e paraqitjes: të enjteve, nga ora 08.30 deri në orën 10.30)

Viza për qëndrime afatshkurtra (më pak se 90 ditë). Jo për shtetas shqiptarë! (Koha e paraqitjes: të enjteve, nga ora 14.00 deri në orën 14.30)

Pas regjistrimit tuaj në sistem duhet t’ju vijë automatikisht një konfirmim i takimit tuaj përmes postës elektronike, të cilin jeni të lutur ta sillni të printuar së bashku me të gjitha dokumentet e tjera të nevojshme ditën e paraqitjes suaj në Ambasadë.

Ju lutem mbani parasysh: Aplikuesit, që gjatë rezervimit të takimit të tyre kanë dhënë një numër pasaporte, i cili nuk përputhet me numrin e pasaportës që do të paraqitet në momentin e paraqitjes në Ambasadë, nuk do të lejohen të hynë dhe do duhet të rezervojnë një takim tjetër.

Paraqitjet jo në orarin e konfirmuar të takimit, rezervimet në kategorinë e gabuar si dhe aplikimet e mangëta NUK do të pranohen. Ju mund të anuloni vetë takimet dhe t’i rezervoni rishtas ato, deri maksimalisht 24 orë përpara takimit.

Takimet e rezervuara nuk mund të anulohen brenda ditës apo me efekt prapaveprues; në një rast të tillë mund të rezervohet një takim i ri duke nisur nga dita e pasnesërme e punës. Punonjësit e Ambasadës nuk mund të rezervojnë takime për ju, ndaj lutemi të mos bëhen kërkesa të kësaj natyre.