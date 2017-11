Modelja e njohur shqiptare, Angela Martini, ka pak kohë që e ka bërë publike lidhjen e saj të dashurisë me miliarderin Dragos Savulescu.

Ajo shpesh ka tërhequr vëmendjen e mediave me foto provokuese që poston në profilin e saj në Instagram dhe jetën luksoze krah fotografit, por sot është bërë pjesë e tyre, fatkeqësisht me një lajm të hidhur. Ajo ka humbur miken e saj të ngushtë, të cilën e konsideronte më tepër se një shoqe. Modelja shqiptare ka postuar një foto të mikeshës së saj Marissa, e ku sigurisht nuk ka nguruar të shkruaj edhe disa reshta shumë të ndjera për të. Miqësia e tyre kishte nisur 8 vite më parë dhe siç shkruan Angela, Marissa i ka ndryshuar jetën modelen.

E vetmja gjë që e ngushëllon në këto ditë e që i jep shpresë, është mendimi se të gjithë janë të përkohshëm e që një ditë do të takohesh sërish atje lart.

“Këto janë fjalët më të trishta që më është dashur të shkruaj deri më tani. Engjëlli im, shoqja ime e ngushtë, ajo që ishte më shumë se një motër për mua, nuk është më! E dashur Marissa, 8 vite më parë kur ne u njohëm, ti ndryshove jetën time.

Më bëre më të fortë, më të zgjuar dhe më mbushe me vetëbesim. U bëra e papërshkueshme nga plumbat falë teje! Jeta jote ishte një bekim, dashuria jote nuk përshkruhej dot me fjalë dhe kujtimet e mia me ty u bënë një thesar për mua. Do të jem gjithmonë mirënjohëse për besnikërinë, bujarinë dhe dashurinë tënde! I vetmi mendim që më jep shpresë është që e gjitha kjo është e përkohshme dhe jemi të gjithë kalimtarë në këtë botë. U prehsh në paqe! Do të të dua përgjithmonë!”, shkruan Angela.