Analiza/ Një pakt i fshehtë Meta- Berisha?

Një strategji e përbashkëtë fushate Meta- Berisha? A mund të flitet për pakt të heshtur mes dy drejtuesve të qeverisjes së djeshme tani kur Basha dhe Rama duken më pranë se kurrë? Këto pikpyetje i kanë ngritur me siguri ata që kanë parë intervistat e kryqëzuara të Berishës në ABC NEVS dhe të Metës tek “Të paekspozuarit” të hënën në mbrëmje.

Ndërkohë që Rama dhe Basha nuk lënë ditë pa sulmuar LSI-në, duke përdorur madje të njëjtat epitete dhe duke u bërë thirrje njerëzve të mos votojnë për të, Sali Berisha është ngritur kundër kësaj klime: “Kanabizimin e Shqipërisë e bëri LSI-ja apo ai dhe Saje Qorri”? bëri ai një pyetje retorike para gazetares Juli Xhokaxhi. Po në të njëjtën linjë Berisha vazhdoi: “Nuk është LSI-ja që ka dhënë koncesione”. Dhe sikur të mos mjaftonin këto Berisha shtoi: “Ilir Meta nuk mund të jetë përgjegjës për programin. Ne nuk mund t’i themi Metës që je mashtrues, nuk premtoi punësimin, rrogën e 13-të, barazimin e pensionit mes qytetit dhe fshatit”.

Pra duket qartë se ish kryetari i PD-së ka një linjë të ndryshme në fushatë nga pasardhësi i tij. Nëse Luli ka harruar Ramën dhe godet Metën, Berisha shfajëson të dytin dhe nxin të parin. Duket se në skenën politike po përsëritet një film i parë tashmë në momentin e shpërthimit të aferës DIA-CEZ, kur demokratët e Bashës, të frymëzuar nga Rama, iu turrën Ilir Metës deri sa në lojë hyri Berisha, që e varrosi atë hetim. Atëherë Meta e akuzoi Bashën, njësoj si sot, se sulmonte më shumë kryetarin e parlamentit sesa kryeministrin dhe bëri deklaratën e bujshme se ai me Berishën ishin njerëz të besës si “malësorë”.

Këtë aleancë Ilir Meta është munduar ta theksojë edhe dje, në Nevs 24, ndërkohë që Berisha fliste në ABC. Pasi goditi Bashën, ai lavdëroi qeverisjen me Berishën. Madje shkoi deri aty sa pohoi se rritja e sotme ekonomike me mbi 3% është në sajë të investimeve si TAP dhe hidocentrali i Devollit, që janë nënshkruar gjatë periudhës së qeverisjes PD- LSI.

Këto koincidenca janë pak si shumë për të qenë të rastësishme. Ato tregojnë se në PD po përvijohen dy linja. Ajo e aleancës Rama- Basha, që kërkon kryqëzimin e presidentit të ardhshëm dhe ajo që Metën e quan si të keqe më të vogël në krahasim me Ramën dhe të cilës i ka vënë gjoksin Berisha.

Ajo që është ende shpejt të kuptohet lidhet me faktin nëse në këtë këtë rrugë Basha dhe Berisha janë antagonistë, apo ajo është një lojë mes tyre? Ku kryetari aktual po mban me të mira Ramën për të siguruar një koalicion qeverisës me të dhe ku ish kryetari po mundohet të ruajë aleancën me LSI, në rast kur këto dy parti mund të marrin sëbashku aq vota sa për të rrëzuar Ramën? Kjo gjë mbetet ende enigmë. Ajo që është e sigurtë tani për tani është fakti se Meta dhe Berisha po konvergojnë në distancë.