Ambasadorët amerikanë që shkarkon Berisha!

Nga Mero Baze

Më 21 qershor 2013 në mesditë, dy ditë para votimit plebishtar të 23 qershorit, ish-zëvendësministrja e Jashtme e Berishës, Edit Harxhi, mbushi redaksitë e shtypit me njoftimin se, ambasadori i SHBA, Aleksandër Arvizu, u shkarkua urgjent para zgjedhjeve.

Nënteksti pastaj, ai që duhet të kuptonte populli dhe që e shpjegonte dhe media e Berishës, ishte se ai e kishte “kruajtur” me Berishën. Si ilustrim që shpikja ishte e vërtetë, përdorej procedura formale që SHBA kryen për letrat kredenciale të ambasadorit pasardhës, duke çuar emrin e tij për një lloj miratimi paraprak. Shpresa e Berishës ishte se mos ndikonte dy ditët e fundit tek votuesit, duke u mbushur mendjen se “e keqja” e fundit, ishte ambasadori amerikan, dhe ai po hiqej qafe.

Paralelisht me të filluan dhe spekulimet për ambasadorin e ri, për të cilin u tha se Berishës ia kishin zgjedhur miqtë e tij lobistë në SHBA, dhe ai do ishte në krah të tij. Kjo situatë u bë më shumë se qesharake. Zgjedhjet mbaruan dhe ambasadori Arvizu jo vetëm që nuk iku, por theu dhe rekordin, duke ndenjur një vit më shumë në detyrë dhe duke na dhënë për herë të tretë drekën e lamtumirës.

Sikur ta dinin çfarë e inatoste më tepër Berishën, në Uashington për një arsye aksidentale të politikës së brendshme, kandidaturat e ambasadorëve u bllokuan në Senat dhe ambasadori Lu, vonoi të vinte, duke e shtyrë në ekstrem mandatin e ambasadorit Arvizu.

Tani zgjedhjet po vijnë prapë dhe e vetmja shpresë e Berishës duket se ka ngelur sërish mos gënjejë ndonjë shqiptar, që, për armiqësinë e tij me Amerikën, nuk e ka fajin ai, po ambasadori i radhës. Në fakt, të gjithë ambasadorët amerikanë në Shqipëri kanë ardhur si miq normalë të Berishës dhe kanë ikur si armiq të tij, dhe kjo statistikë natyrisht që prodhon një ligjshmëri.

Ligjshmëria është, që Berisha mbetet njeriu i cili nuk bind dot asnjë ambasador amerikan, që është në rrugë të drejtë. Sot sërish, i biri i Berishës, me portalet informale surrogate të tij, ka shpallur shkarkimin e ambasadorit Lu nga presidenti Trump. Gati nuk thotë që Trump foli dhe me Berishën për këtë punë. Nuk është problemi vetëm tek fallciteti i lajmit.

Ajo është traditë e Berishës. Problemi është tek joserioziteti i tij dhe këmbëngulja për t’u dukur gjithë jetën gomar në raport me ambasadorët amerikanë në këtë vend. Për informacion, i cili është publik, ambasadori Lu është ambasador karriere, si çdo ambasador amerikan në Shqipëri. Ambasadorët politikë të SHBA, janë të paktë dhe kanë të bëjnë me shtetet e mëdha me interes strategjik për SHBA, siç është Britania, Izreali, Gjermania, Kina etj.

Shqipëria nuk hyn në këtë listë. Ndaj dhe këtu nuk ka asnjë lajm. Por dhe sikur të ishte e vërtetë, që Shqipëria të ishte qendra e botës për SHBA dhe ambasadori i SHBA këtu të ishte politik, ai nuk do largohej kurrë për arsye të Shqipërisë, por për arsye të SHBA. Një ambasador amerikan, kudo që është, është përfaqësues i Presidentit amerikan dhe jo “agjent” i Presidentit apo Kryeministrit mikpritës.

Në rastin e Shqipërisë, kjo gjë nuk ka lidhje fare, pasi ambasadori i SHBA në Shqipëri, ishte aq pa rëndësi për axhendën e Senatit, saqë kur u miratua, mbeti i fundit në listë, me ambasadorin e një vendi afrikan. Kjo nuk et për rëndësinë e ambasadorit, por për rëndësinë e vogël të Shqipërisë.

Në rastin konkret, ambasadori Lu nuk ka ndonjë lidhje me vendimin normal të presidentit Trump për të ndryshuar ambasadorët politik, por ka lidhje me një klimë mashtrimi të përhershme të Berishës, i cili shpreson të kapet si i mbyturi pas jes së kashtës. Në këtë rast mendon se mund të ushqejë nja dy ditë fansat e vet me shpresën se situata do përmirësohet, pasi presidenti Trump do shkarkojë ambasadorin Lu dhe siç është thënë për çdo ambasador të ri, “ai që do vijë, është me Doktorin”.

Ata që vijnë e ikin këtu janë me SHBA dhe i vetmi që mbetet këtu është një politikan që nuk po ja del dot të duket sikur është me SHBA, edhe pse djali me të dashurën e tij i bëjnë pushimet dimërore e verore në Kaliforni, me lekët që na kanë vjedhur. Dhe ai është Sali Berisha.

Kusur e kemi ta kemi zotin Lu ndoshta më tepër së e mandati i tij. Kështu ndodh me çdo ambasador amerikan që “shkarkon” Berisha në këtë vend. Në raste të tilla, ambasadorin Amerika e shtyn dhe një vit zakonisht. Dhe ata shkojnë e vijnë, duke lënë në historinë e këtij vendi, të vetmin politikan të shkarkuar për shkak të tyre, Sali Berishën.