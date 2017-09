Alioski thirrje tifozëve: Harroni politikën, shijoni ndeshjen

Ezgjan Alioski nuk i mohon emocionet që e presin në ndeshjen e së martës ndaj Shqipërisë në stadiumin e Strumicës.

Mesfushori i përfaqësueses maqedonase në një intervistë për eduasportin.com ka rrëfyer emocionet e takimit të nesërm ndaj kuqezinjëve. Sulmuesi 25-vjeçar si një profesionist u bën thirrje tifozëve të jenë korrektë me atmosferën që do krijojnë, ashtu siç u ka hije, pra të jenë lojtari i 12-të.

Ndër të tjera, futbollisti që aktivizohet në radhët e Leeds United në kampionatin anglez, pavarësisht se përfaqëson ngjyrat e Maqedonisë tregon miqësinë e mirë që ka me lojtarët shqiptarë, kryesisht me Sadikun dhe Veselin.

Por jo vetëm ata, pasi tashmë te ekipi i tij në Britani, ka shkuar një lojtar i transferuar nga kampionati shqiptar, Caleb Ekuban.

Ish-sulmuesi i Partizanit shihet si një lojtar mjaft potent dhe me kualitet nga Leeds, teksa ka promovuar pozitivisht dhe aventurën e tij në Tiranë tregon Alioski. Ezgjan, nesër luani ndaj Shqipërisë. Si është atmosfera në skuadër?

Pas fitores kundër Izraelit, mendoj që jemi në formë mjaft të mirë dhe këtë formë duhet të mbajmë kur të luajmë kundër Shqipërisë. Gjithmonë pas fitores, atmosfera në skuadër është ideale dhe kjo është pozitive. Pas çdo fitoreje, çdo ekip ndihet i motivuar.

Si ju duket që do të luani ndaj Shqipërisë? Keni menduar ndonjëherë më parë të luani për fanellën kuqezi ?

Është një ndeshje emocionale kjo dihet, pasi aty kam edhe shokët e mi Armando Sadikun dhe Veselin. Përndryshe është një ndeshje normale, një ndeshje si të gjitha. Përsa i përket Shqipërisë nuk kam pasur asnjëherë kontakte për këtë pjesë. Kam luajtur me moshat e Maqedonisë që nga U-17 e deri më sot me të rriturit.

Keni komunikuar me Sadikun para ndeshjes këto ditë?

Po e kam shumë shok, pasi kemi luajtur bashkë në Lugano dhe jemi bërë miq të mirë. Komunikojmë çdo herë, është lojtar dhe shok i mirë.

Si duket gjendja në stadiumin e Strumicës?

Si për Shqipërinë dhe për Maqedoninë është hera e parë që luajmë në këtë stadium. Mendoj që është për të dyja njëjtë, kushtet dhe fusha, gjithçka. Nuk e ndërrojmë dot këtë tashmë.

Pse u zhvendos ndeshja në Strumicë ?

Nuk e di dhe as nuk e kuptoj. Nuk kam një përgjigje për këtë.

Pandev ka thënë që Shqipëria ia ka vjedhur ndeshjen e parë në Shkodër. A jeni edhe ju i këtij mendimi?

Mendoj që ndeshjen e parë, Shqipëria ka luajtur pjesën e parë mirë. Në vazhdim pjesën e dytë ne kemi bërë një ndeshje mjaft të mirë. E bëmë ne lojën dhe luajtëm më mirë. Kishim shanse ta fitonim nëse nuk do të prishej ndeshja. Barazimi ishte më korrekt për këtë takim, megjithëse kishim më shumë shanse ne, sikur të mos prishej loja do të kishim shënuar. Por, tani kemi radhën për të bërë revanshin.

A keni frikë se mund të ndodhin incidente mes dy tifozërive në këtë takim?

Nuk i dihet kurrë çfarë bëjnë tifozët. Çdoherë ndodh diçka, por gjithsesi ne lojtarët do të luajmë futboll. Nuk na pengon politika, pasi jemi profesionista, do shkojmë për të luajtur futboll. Ne do të luajmë vetëm futboll, kjo është më rëndësi.

Keni ndonjë mesazh për tifozët para ndeshjes?

I ftoj të vijnë për të parë një ndeshje shumë interesante dhe të krijojnë një atmosferë të bukur ashtu siç u ka hije të gjithë tifozëve në botë. T’a zhvillojmë ndeshjen pa problem, sepse është futboll dhe këtu nuk ka vend politika. Uroj që gjithçka të shkojë mirë brenda kornizave të një ndeshjeje futbolli.

Si po ju ecën te Leeds?

Shumë mirë, e kemi nisur sezonin pozitivisht. Më pëlqen shumë atmosfera që krijojnë tifozët, është shumë fantastike. Fakti që e duan aq shumë futbollin dhe përformanca që krijojnë gjatë ndeshjeve në stadiume është e mrekullueshme.

Ekipit tuaj i është bashkuar një lojtar i ardhur nga kampionati shqiptar, Caleb Ekuban. Keni komunikuar me të?

Po, e kam takuar dhe kam komunikuar me të. Në fillim më ka folur italisht, pastaj pak shqip dhe më është dukur shumë interesant. Është një lojtar që ka shumë kualitet dhe nuk do të thotë asgjë që ka ardhur nga Liga Shqiptare. Ka kualitet shumë dhe është një lojtar fantastik.

Ju ka folur për futbollin në Shqipëri?

Po më ka folur për futbollin edhe jetën në Shqipëri. Më ka folur pozitivisht dhe ka mbetur i kënaqur. Më ka treguar se i ka pëlqyer shumë edhe jeta në Tiranë.

Intervistoi: Eva Marku