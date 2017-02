Akuzat e mediave të PD-së dhe LSI-së ndaj ambasadores Vlahutin, reagon ashpër BE

Zëdhënësja për Punët e Jashtme dhe Politikat e BE-së, Maja Kocijançiç ka reaguar ditën e sotme përmes një deklarate, në lidhje me akuzat që i janë bërë ambasadores së BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin.

Ditët e fundit, disa media pranë PD-së dhe LSI-së hodhën akuza të forta për Vlahutin dhe bashkëshortin e saj, por BE i hedh poshtë të tilla akuza, që lidhen me angazhimin e Vlahutin në reformën në drejtësi.

Deklarata

BE-ja shpreh besimin dhe mbështetjen e plotë tek Ambasadorja dhe gjithë i ekipi për përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre.

Delegacioni do të vazhdojë, me përkushtim dhe në koordinim të ngushtë me institucionet e BE-së, ta shoqërojë Shqipërinë në reformën e saj të vështirë të shtetit ligjor për të vendosur një sistem gjyqësor të qëndrueshëm dhe të besueshëm, të cilin qytetarët e Shqipërisë e duan dhe e meritojnë.

Shqipëria është një vend kandidat, që siç konfirmohet nga raporti i Komisionit i nëntorit 2016, po bën progres të fuqishëm drejt BE­-së dhe ne do të ofrojmë vazhdimisht mbështetjen tonë që ky vrull të vazhdojë.