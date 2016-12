Akuza e fortë e Blushit: Nëse Klement Balili arrestohet, koalicioni bie

Gjatë replikës së dytë me kryeministrin Edi Rama, Blushi tha se nëse Klement Balili arrestohet koalicioni cënohet të rrëzohet.

Ti ushqen me tendera e punë publike të rilindjes urbane Elvis Rroshin. E mban në punë se e ke shok. Këta na qeverisin se kjo është arsye se nuk ka datë. mendon se SHBA nuk e di çfarë bën Mark Frroku, Elvis Rroshi e Prenga. Këta nuk mund ti kapë vettingu se ti i sjell në Parlament. Ti ke cënuar moralin e kësaj shoqërie.

“Pse nuk arrestohet Klement Balili? Sepse është i LSI-së. Nëse arrestohet, koalicioni bie. Kjo është qeveria jote

I mban për të blerë vota se votat e tua nuk të mjaftojnë për të mbajtur në pushtet. Ti ke feudalizuar krimin në Shqipëri. Ke ndarë krimin me feude. Në Shkodër dihet kush janë feudet. Në Lezhë dy tre të tjerë. Amerikanët i kanë thënë. Në Kavajë Elvis Roshi shkëlqen, Në Vlorë shokun Koço, Në Durrës Vangjush Daku. Ke sponsorizuar feudet duke e kthyer Shqipërinë në arë kanabisi.

Ti shtove krimbat në pemët e Shqipërisë, je pronari i Vangjush Dakos, Elvis Rroshit, Arben Ndokës e nuk do të falet kurrë se çfarë damke i vure Shqipërisë për tre vjet dhe kjo damkë nuk do të shqitet as kur të mos jesh më”, tha Blush.