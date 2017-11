Aktorja e ‘Portokalli’zbulon planet për martesë

Ajo është një nga emrat më të dashur të showt të humorit ‘Portokalli’. Që kur Desantini, djali i aktores së njohur të humorit Delinda Zhupa, ka ardhur në jetë, për të dhe partnerin e saj Eldo Disha, jeta ka marrë rrjedhë tjetër. Si për të gjithë prindërit e rinj, edhe për Delindën e Eldon, prioritetet ndryshuan, sepse Desantini është ai që meriton më shumë vëmendje.



Megjithatë, aktorja u kthye shumë shpejt në punë dhe po kaq shpejt e mori veten edhe fizikisht. Disa kilogramë të shtuar, sidomos në muajin e fundit të shtatzënisë, pasi filloi puna, u zhdukën dhe në vetëm pak muaj, Delinda është me të njëjtën peshë si para shtatzënisë.



Lidhja me Eldon, bashkëjetesa dhe më vonë edhe lindja e djalit erdhën në një kohë relativisht të shpejtë, por çifti nuk i kanë lënë mënjanë planet për të bërë dasmë. Prej kohësh, Delinda dhe Eldo kanë menduar që të organizojnë një ceremoni për veten e tyre dhe për miqtë e ngushtë.

Këtë, aktorja e ka konfirmuar edhe pasditen e sotme, e ftuar në Pop Culture. Duke folur për ndjesitë si nënë, emrin e veçantë të të birit, marrëdhënien me bashkëshortin, por edhe profesionin e saj, Delindja tha ndër të tjera se shumë shpejt, ajo dhe Eldo kanë plane për veten.



Lindja e Desantinit i la mënjanë planet e çiftit për martesë. Zyrtarisht, ata janë të martuar, por Delinda ka dëshirë që ta veshë fustanin e bardhë. E pyetur se kur do të ndodhë kjo, aktorja thotë: “E kemi në plan, do të ndodhë shumë shpejt”,– thotë ajo për dasmën, por pa zbuluar më shumë detaje për kohën kur do të bëhet ceremonia: “Po presim të rritet edhe pak Desantini”

Pak kohë më parë, përveç punës në “Portokalli”, Delinda së bashku me bashkëshortin kanë hapur edhe një biznes në Tiranë, një studio multiartistike në tri disiplina. Çifti japin kurse për fëmijë në aktrim, pikturë dhe balet.