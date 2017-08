Ahmedi: Shqipërinë e zgjodha me zemër, te Maribori luaj si “10”

Valon Ahmedi , pjesë e Mariborit në Slloveni, e ka nisur prononcimin e tij në konferencën për shtyp me njëlloj “prezantimi” të vetes, duke nënvizuar: “Kam lindur në Ohër, por kam jetuar në Kërçovë. Pra, jam i Kërçovës. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Kam qenë pjesë e kombëtareve të moshave. Kombëtarja e madhe kuqezi është një ëndërr që realizohet. Jam shqiptari i vetëm nga Maqedonia në këtë grumbullim, ndaj ky është një nder. Kam luajtur me Latifin, e njoh edhe Grezdën nga U-21, është një lojtar shumë i mirë. Si dikur te moshat jemi bashkë në kombëtaren e madhe”.

Maqedonia?

“Kam patur shumë shokë që më kanë thënë shko te Maqedonia, se është niveli më poshtë dhe do të luash me siguri. Kam bërë zgjedhjen me zemër dhe kam pritur ftesën e Shqipërisë”.

Titullar?

“Atë e di vetëm trajneri. Panucci më përgëzoi në telefon për suksesin që po kaloj te klubi, tani jam në kombëtare. Si lojtar jam teknik, fantazist, edhe te klubi luaj si “10”. Mezi pres ta vesh fanellën kuqezi. Dua ta ndihmoj kombëtaren”.

Si na kanë pritur?

“Nuk ka qenë aspak problem për mua të ambientohem, sepse disa lojtarë i kam pasur edhe te moshat. Ftesa më erdhi në momentin më të mirë timin me klubin. Jam shumë i lumtur dhe shpresoj të vazhdoj kështu. A ka më shumë rregulla kombëtarja e drejtuar nga Panucci? Mendoj se po, trajneri më duket që në shikimin e parë se kërkon shumë disiplinë. Kjo mund t’i bëjë kombëtares vetëm mirë, sepse pa disiplinë nuk arrihet askund”.

A jam psikologjikisht gati për stol?

“Po, është krenari që jam këtu. Çdo minutazh që do të më japë trajneri do të mundohem të jap maksimumin tim. Çfarë pretendojmë në këto dy ndeshje? Nuk ka ndeshje të lehta, duhen marrë seriozisht. Luajmë në shtëpi ndaj Lihtenshtejnit, kemi tifozërinë tonë, ndaj do të japim gjithçka për të fituar. Pastaj do të përgatitemi për Maqedoninë. Nuk ka miqësore, siç ka thënë edhe trajneri, duhet më dhënë 100 përqind“.

Emocion ndaj Maqedonisë?

“Jo, aspak. Jam shqiptar dhe për mua do të jetë një ndeshje normale, si gjithë të tjerat”.