Ish Miss Albania, Agnesa Vuthaj ditën e djeshme ka festuar ditëlindjen. Bukuroshja nga Kosova ka festuar 31- vjetorin e lindjes në një festë intime me më pak se 15 të ftuar.

Festa e saj është bërë në një resort turistik në Brezovicë, ku Anjeza u pa e veshur me një fustan jeshil me lule dhe me flokët e mbledhur mbi kokë.

Ajo që ra në sy ishin detajet fine, qirinjtë dhe lulet në ambientet festive, ashtu sikundër dhe torta e bardhë e dekoruar me lule.