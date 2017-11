Adela do të festonte ditëlindjen sot, shoqja i bën dedikim nga zemra

Vetëm një javë e ndante nga festimi i ditëlindjes.

Planet mbetën në letër për gazetaren Adelajda Xhamani, e cila sot do të festonte me miqtë e saj nëse nuk do të ishte ndarë nga jeta të dielën që shkoi.

Në këtë ditë të trishtë, shoqja e saj, balerina Isida Mollaymeri, ka shkuar aty ku do të festohej përvjetori i Adelës, dhe ka bërë një dedikim mjaft prekës për miken që e humbi.

“Adela unë jam këtu sot…jam këtu ku ne do të festonim ditëlindjen tënde…por jam vetëm, ti nuk je…sot s’jemi bashke …sot secili në shtëpine e tij…dhe ti në shtëpine tënde atje me Zotin …

Ti e doje shumë, ti gjithmonë i besoje atij e sot je me të…e Zoti do kujdeset për ty më shumë se ne o zemër…Sot do ishte një mbrëmje shumë e bukur ne do festonim zemra ime do hapnim dhuratat, do qeshnim e do kënaqeshim me njeri-tjetrin…

Eraldo do bënte shefin e festes, Ardi do të të ngacmonte se kush nga dhurata është me e bukura e me me dashuri, Iva do të të puthte non stop, Fatmira do ju thoshte avash avash ju të dyja e si gjithmonë unë do përkëdhelesha e do të të shkulja flokët e tu të bukur duke të të thënë se ti je një dritë me kaçurrela…

Ahhhh Adela jone sa shume na mungon…shiko sa bukur kemi kaluar,shiko videot e fotot tona… a e mban mend vjet për ditëlindjen tende sa kemi qeshur e sa je tallur me mua e me Eraldon qe ishim ulur buze liqenit në errësirë… batuta jote : Qyqa ca boni mo ju te dy aty, a keni noi hall e se dim, apo na jeni bo romantik ???

E ne filluam tu qesh me te madhe me tonin e zërit tënd e me mimikën e fytyrës tende te bukur…Ahhh zemër sikur ta dinim ne qe pas një viti do na binte ky halli madh…Ti je cdo dite me ne te kujtojmë ne çdo gjë qe bëjmë, gjithmonë themi sa do qeshte Adela për këtë, sa do me shante Adela për këtë, sa do e imitonte Adela këtë gjen e sa shume e shume gjera te tjera…

Ti je e do mbetesh brenda nesh gjithmonë … Adela po na qan zemra e shpirti qe sot nuk po festojmë”, shkruan ajo.