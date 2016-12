A rrëzon koalicionin arrestimi i Balilit? Ja përgjigja e Vasilit

Zëvendëskryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka deklaruar se vendimi i Gjykatës Kushtetuese për ligjin e Vetingut i hap rrugë zbatimit të reformës në drejtësi.

“Reforma në drejtësi merr një legjitimitet të ri, pasi vendimi i sotëm i hap rrugë zbatimit të ligjit. Duhet punuar me përgjegjshmëri për të fituar kohën e humbur. Është një ditë e mirë për reformën dhe gjithë shqiptarët të cilët e kanë ndjekur prej kohësh këtë reformë, këtë ligj që lidhet me pastërtinë e sistemit të drejtësisë. Një lajm i tillë është i lidhur me përgjegjshmërinë e lartë për zbatimin e ligjit,” tha Vasili duke shtuar se vendimi i Kushtetueses është një lajm i mirë për procesin e integrimit të Shqipërisë.

Vasili i është përgjigjur edhe akuzave të deputetit Ben Blushi për lidhjet e Klement Balilit me LSI-në dhe nëse arrestohet ai, rrëzohet edhe koalicioni.

“Nuk do bëj replikë me Blushin por do thosha vetëm 2 momente: Momenti i parë: Për LSI-në elementi Balili duhet të ishte arrestuar dje dhe jo sot.

Sa i takon konsideratës nëse e forcon apo e zbeh aleancën, qëndrimi i LSI për të gjithë njerëzit që kanë probleme me ligjin,që përfshihen në veprimtari të paligjshme është i qartë. Asnjë që nuk respekton ligjin nuk mund të ketë mbështetjen e LSI-së qoftë simpatizant apo jo,” tha Vasili.