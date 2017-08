4 rregullat e arta për të veshur të njëjtat rroba si ditën ashtu dhe natën

Të përshtasësh një veshje për disa raste është arritja më e madhe e një femre. Të blesh rroba pa fund nuk është e vështirë, por të dish të kombinosh këto të fundit për pjesën e parë të ditës ose për një darkë kerkon disa njohuri bazike.

Nuk do të thotë që me një veshje të thjeshtë për paradite nuk mund të shkëlqesh në mbrëmje. Ajo që duhet të bëni është thjesht të mësoni 4 rregullat e arta te kombinimit dhe t’i vendosni në zbatim.

1. Investoni në veshje “klasike” që nuk dalin kurrë nga moda

Po flasim për xhaketat ! Kombinuar në mënyrën e duhur një xhaketë, pavarsisht materialit mund të vishet si në pjesën e parë të ditës ashtu si dhe në mbrëmje.

2. Të thjeshta, nuk do të gabonit kurrë

Çelësi i suksesit për një “look” që shkon si ditën dhe natën lidhet me thjeshtësinë. Dizajnet jo të rëndëuar, pëlhurat klasike dhe ngjyrat neutrala nuk do t’ju zhgënjejnë asnjëherë.

3. Gjithmonë mbani një çantë të vogël tualeti me vete

Duket e habitshme sesi ndonjëherë, vetëm një buzëkuq do të bënte diferencën. Me të njëjtën t-shirt apo fund, do të mjaftonte një i kuq buzësh për ta ngritur këtë outfit në një tjetër nivel .

4. Aksesorët, një armë e fortë

Ashtu si tualeti dhe aksesorët hyjnë tek armët e ftohta të një femre. Një palë vathë të rëndë, apo një varëse e çmuar do të vidhte gjithë vëmendjen nga veshjet,pa rrezikuar që dikush do të vinte re nëse ju keni dalë që në mëngjes me atë fustan.