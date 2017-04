4 orët e vështira të darkës Rama-Meta dhe mundësia për shtyrjen e zgjedhjeve

Darka mes Edi Ramës dhe Ilir Metës ka marrë të gjithë vëmendjen mediatike 12 orët e fundit.

Të shumta kanë qenë hamendjet se çfarë kanë bisedua dy aleatët që kishin me vete edhe dy bashkëpunëtorët e tyre të ngushtë.

Ndonëse deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për një marrëveshje mes Ramës e Metës, Top Channel mëson se gjatë darkës së mbrëmshme prej 4 orësh, palët janë dakordësuar për rifreskimin e paktit për një mandat të dytë qeverisës.

4 orët e bisedës nuk kanë qenë të lehta, sepse darka duket se ka reflektuar mosmarrëveshjet dhe konfliktet e 4 viteve të qeverisjes, për të cilat Rama dhe Meta mësohet se kanë patur shumë për t’i thënë njëri-tjetrit.

Marrëveshja e re mes Ramës dhe Metës për të cilën flasin burimet e Top Channel erdhi pak orë pasi në Asamblenë e Partisë Socialiste ishte duartrokitur fort opsioni i fitores së PS pa LSI.

Megjithatë, Top Channel mësoi se në darkën e marrëveshjes Edi Rama dhe Ilir Meta kanë rënë dakord të përjashtojnë qeverinë teknike si mundësi konsensusi me opozitën, por është lënë hapur mundësia e një reforme të plotë zgjedhore, e cila mund të kërkojë kohë përtej afatit të zgjedhjeve.

E nëse kjo ndodh, mund të jemi përballë dy skenarëve. Ose shtyrje të zgjedhjeve përtej 18 qershorit, ose një pjesë e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor do të miratohen para zgjedhjeve dhe pjesa tjetër pas zgjedhjeve.

Në çdo rast opozita mbetet e përjashtuar nga ky proces, për aq kohë sa kushti i saj kryesor është qeveria teknike.

Por ndoshta me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, opozita mund të gjejë një zgjidhje për të dalë nga çadra.

Ndërkohë, sonte LSI do të mbledhë Kryesinë, prej nga ku do të ketë ndoshta një vendim rreth marrëveshjes së re me Ramën.