34 pyetje dhe 34 përgjigje për Lotarinë Amerikane

Gjithçka duhet të dini për të fituar Green Card

1.ÇFARË DO TË THONË FJALËT “E DREJTA E LIGJSHME (i përzgjedhur)”, “VENDAS” DHE “NGARKIMI”? A KA NDONJË RRETHANË NË TË CILËN PERSONAT QË NUK KANË LINDUR NË NJË VEND TË KUALIFIKUAR TË MUND TË APLIKOJNË?

Vendi juaj i kualifikimit normalisht do të jetë i njëjtë me vendin tuaj të lindjes. Vendi juaj i së drejtës së ligjshme nuk ka lidhje me vendin ku jetoni. “Kombësia” zakonisht do të thotë personi i lindur në një vend të veçantë, pavarësisht nga vendi aktual i banimit të individit apo nënshtetësia. Për qëllime emigracioni, “vendas” do të thotë dikush që ka të drejtë t’i “ngarkohet” një vendi tjetër nga ai në të cilin ai/ajo ka lindur, sipas dispozitave të nenit 202(b) të Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë. Për shembull, nëse keni lindur në një vend që nuk kualifikohet këtë vit për programin e DV-së, ju mund të deklaroni ngarkimin ndaj vendit ku bashkëshort-i/ja juaj ka lindur, por juve do t’ju lëshohet një DV-1 vetëm nëse bashkëshort-i/ja juaj gëzon gjithashtu të drejtën e ligjshme për t’iu lëshuar një vizё DV-2, dhe të dy Ky material gjendet nё http://albanian.tirana.usembassy.gov Faqe 8 në 18 duhet të hyni së bashku në Shtetet e Bashkuara nën statusin e DV-së. Në një mënyrë të ngjashme, fëmija i mitur nën vartësi “ngarkohet” në vendin e lindjes së një prindi. Së fundi, nëse keni lindur në një vend që nuk kualifikohet për të marrë pjesë në programin e DV-së së këtij viti, juve mund t’ju “ngarkohet” vendi i lindjes të njërit prej prindërve tuaj për sa kohë që asnjëri prej prindërve nuk ka qenë banor i vendit që nuk kualifikohet në kohën e lindjes tuaj. Në përgjithësi, njerëzit nuk konsiderohen banorë të një vendi në të cilin ata nuk kanë lindur ose janë natyralizuar ligjërisht, nëse ata janë vetëm duke vizituar vendin, duke studiuar në vend përkohësisht, ose të vendosur përkohësisht në atë vend për biznes apo arsye profesionale në emër të një kompanie ose qeveri nga një vend tjetër dhe jo nga vendi ku aplikuesi ka lindur. Nëse ju kërkoni ngarkim alternativ, ju duhet ta shënoni një informacion të tillë në Formularin elektronik të DV-së në internet, në pyetjen # 6. Ju lutemi të jeni të vëmendshëm se duke renditur një vend që nuk kualifikohet ose ngarkohet (p.sh, një vend për të cilin nuk mund të vërtetoni një kërkesë të vlefshme) mund të përjashtojë aplikimin tuaj.

2.SI DO TA DI NËSE NJOFTIMI I PËRZGJEDHJES QË UNË KAM MARRË ËSHTË I VËRTETË? SI MUND TA VËRTETOJ QË UNË ME TË VËRTETË JAM PËRZGJEDHUR RASTËSISHT PËR LLOTARINË?

Ruajeni fletёn tuaj të konfirmimit qё morёt ditёn e regjistrimit pёr llotarinё tё paktёn deri nё Qershor 2014. Juve do ju duhet numri juaj i konfirmimit për të marrë informacion nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit për regjistrimin elektronik tё llotarisё E-DV www.dvlottery.state.gov. Kontrolli i Statusit të Regjistrimit do të jetë mënyra e vetme me të cilën tё regjistruarit për DV-2014 do të njoftohen për pёrzgjedhjen e tyre, së bashku me udhëzimet se si të vazhdojnë me aplikimin e tyre dhe mё pas po nёpёrmjet Kontrollit tё Statusit të Regjistrimit do të njoftohen për datën dhe orën e intervistës së tyre për vizë emigruese. Ju bëjmë me dije që E-DV www.dvlottery.state.gov është e vetmja faqe interneti e autorizuar nga Departamenti i Shtetit për regjistrimin zyrtar, si dhe e vetmja mёnyrё për të kontrolluar statusin për programin e DV. Informimi mbi statusin do të jetë i vlefshëm nga 1 Maji 2013 deri tё paktёn mё 30 Qershor 2014. Ju duhet të keni numrin konfirmues që të kontrolloni statusin tuaj të regjistrimit të llotarisë. Vetëm individët e zgjedhur rastësisht do të marrin udhëzime shtesë se si të ndjekin aplikimin tyre për vizë llotarie. Personat që nuk përzgjidhen mund të verifikojnë moszgjedhjen e regjistrimit të tyre duke përdorur informacionin konfirmues nëpërmjet faqes zyrtare të llotarisë, por ata nuk do të marrin asnjë udhëzim shtesë. Ambasadat dhe konsullatat e SHBA-së nuk kanё akses tek sistemi i verifikimit te Statusit tё Regjistrimit; ata nuk janё nё gjendje tё kontrollojnё sistemin pёr ju. Departamenti i Shtetit NUK mund të paraqesë një listë të personave të përzgjedhur për të vazhduar proçesin e vizës. Aplikantët e zgjedhur rastësisht do të marrin njoftim për procesin dhe udhëzime për aplikimin e vizave të llotarisë në faqen e konfirmimit të të përzgjedhurve në disponim nëpërmjet faqes së internetit E-DV tek Kontrolli i Statusit të Regjistrimit në www.dvlottery.state.gov. Udhëzimet do tё tregojnё me hollёsi se si aplikantët e përzgjedhur duhet të bëjnë tё gjitha pagesat për vizën e llotarisë dhe atë të emigracionit personalisht vetëm në Ambasadën ose Konsullatën e SHBA-së në kohën e intervistës për vizë. Arkëtari ose zyrtari i konsullatës menjëherë i jep aplikuesit për vizë një faturë-pagesë nga Qeveria e SHBA-së. Aplikantët e pёrzgjedhur qё aplikojnё pёr vizё emigruese nё njё Ambasadё Amerikane apo Konsullatё nuk duhet të kryejnë pagesa në para për programin e llotarisë me postë, “Western Union” apo me ndonjë shërbim tjetër shpërndarës. Aplikantët e zgjedhur të cilët janë tashmë të pranishëm në Shtetet e Bashkuara dhe që aplikojnë për përshtatjen e statusit do të marrin udhëzime të veçanta se si të postojnë tarifat për DV-në në një bankë të SHBA. Regjistrimet për llotarinë E-DV kryhen në internet në faqen elektronike zyrtare të Qeverisë së SHBA-sё në www.dvlottery.state.gov. Departamenti nuk do u dёrgojё letra njoftimi aplikantёve tё pёrzgjedhur. Qeveria e SHBA-së nuk ka dërguar kurrë e-mail për të njoftuar individёt që janë përzgjedhur, si dhe nuk ka në plan që të përdorë e-mail për këtë qëllim për programin e DV-2014-s. Të përzgjedhurit, do të marrin vetёm komunikime informuese me e-mail, të cilat do t’i udhёzojnë ata se u ёshtё caktuar njё datё takimi pёr intervistё, pasi tё pёrzgjedhurit t’i jenё pёrgjigjur udhёzimit informues tek Kontrolli i Statusit të Regjistrimit. Kёto njoftime me email nuk do të përmbajnë informacion për datën dhe kohën reale të intervistës. Lutemi tё kini parasysh qё vetëm faqet e internetit që mbarojnë me prapashtesën “.gov” janë faqet zyrtare të qeverisë Amerikane. Shumë faqe të tjera interneti jo-qeveritare (p.sh. duke përdorur prapashtesën “.com” ose “.org” ose “.net”) sigurojnë shёrbime dhe informacione mbi emigracionin dhe vizat. Pavarësisht nga përmbajtja e faqeve jo-qeveritare, Departamenti i Shtetit nuk miraton, nuk rekomandon dhe nuk sponsorizon ndonjë informacion ose material që shfaqet në këto faqe të tjera. Disa faqe interneti mund të përpiqen të mashtrojnë klientët dhe publikun duke i bërë të mendojnë që ato janë faqet zyrtare të internetit dhe mund të lidhen me ju me e-mail për t’ju joshur me ofertat e tyre. Këto faqe interneti mund të përpiqen të kërkojnë nga ju që të paguani për shërbime të tilla si formularë dhe informacion në lidhje me procedurat e emigrimit, ndërkohë që ato ofrohen pa pagesë nga faqja e internetit të Departamentit të Shtetit për Shërbimet e Vizave ose nëpërmjet faqeve të internetit në Ambasadat apo Seksionet Konsullore të SHBA-së. Përveç kësaj, faqet e tjera të internetit mund t’ju kërkojnë të paguani për shërbimet që nuk do t’i merrni (të tilla si: tarifat aplikimin për vizën e llotarisë dhe të emigrimit) në përpjekje për të vjedhur paratë tuaja. Nëse ju dërgoni një shumë parash për këta mashtrues, me shumё mundёsi ju nuk do i merrni dot mё kurrë paratё tuaja mbrapsht. Gjithashtu, ju duhet të jeni i kujdesshëm para se të dërgoni në këto faqe interneti të dhënat personale, të cilat mund të përdoren për mashtrim ose vjedhje të identitetit.

3. PSE VENDASIT E DISA SHTETEVE NUK MUND TE KUALIFIKOHEN PËR PROGRAMIN E DV-së?

Programi i Llotarisë së Diversitetit (DV) ka për qëllim t’u ofrojë një mundësi emigrimi personave nga vende të tjera, përveç vendeve që historikisht kanё dërgar një numër të madh emigrantësh në Shtetet e Bashkuara, siç thuhet nё ligj, i cili citon se asnjë prej vendasve tё vendeve me “pranim të lartë emigrantësh” nuk duhet të pajiset me DV. Ligji e përcakton këtë për të nënkuptuar ato vende nga të cilat një total prej 50.000 personash në kategoritë e vizave me Bazë Të Sponsorizuar nga Familjarë dhe me Bazë Punësimi kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara gjatë pesë viteve të kaluara. Çdo vit, Shërbimi i Emigracionit dhe Shtetësisë Amerikane (USCIS) bën përllogaritjen e shifrave të emigrantëve që janë pranuar në Amerikë me statusin e familjarit dhe të punësimit në pesë vitet e mëparshme për të identifikuar shtetet ku vendasit e tyre nuk do të jenë të kualifikueshëm (nuk do të kenë të drejtë të aplikojnë) për llotarinë e atij viti. Meqenёse bёhet njё pёrcaktim i veçantë para çdo periudhe vjetore të kohës kur aplikohet për E-DV-në (llotarinë elektronike), lista e vendeve ku vendasit e tyre nuk janë të ligjshëm mund të ndryshojë nga viti në vit.

4. CILI ËSHTË KUFIRI NUMERIK PËR DV-2013? Me ligj, programi i Llotarisë Amerikane vë në dispozicion çdo vit një maksimum prej 55.000 viza për qëndrim të përhershëm për personat që plotësojnë kushtet. Megjithatë, Akti i Asistencës për Amerikën Qendrore dhe Rregullimi Nikaraguas (NACARA) të miratuara nga Kongresi në Nëntor 1997, përcakton se duke filluar që nga DV-1999 dhe për aq kohë sa është e nevojshme, deri në 5000 numra vizash nga 55000 DV të caktuara çdo vit do të vihen në dispozicion për përdorim në kuadrin e programit NACARA. Reduktimi aktual i afatit deri në 5000 DV filloi me DV-2000 dhe ka të ngjarë të mbeten në fuqi edhe në programin e DV-2014-s.

5. CILAT JANË LIMITET RAJONALE TË VIZAVE TË SHUMËLLOJSHMËRISË PËR DV-2014-n? Shёrbimi i Imigracionit dhe Nёnshtetёsisё i Sheteve tё Bashkuara (USCIS) përcakton për çdo vit limitet e numrave të vizave DV të rajoneve, sipas një formule të përcaktuar në nenin 203(c) të INA-s. Pasi USCIS të ketë përfunduar këto llogaritje, do të shpallen kufijtë e numrave të vizave të çdo rajoni.

6. KUR DO TË PRANOHEN APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË PROGRAMIN E DV-2014-s? Periudha e regjistrimit pёr aplikimin elektronik për DV-2014 do të fillojё në mesditë, Ora Ditore Lindore (GMT-4), E martë, 2 Tetor 2012, dhe do përfundojnë në mesditë, Ora Ditore Lindore (GMT-4) E Shtunë, 3 Nëntor 2012. Çdo vit, miliona njerëz aplikojnë për programin e llotarisë gjatë periudhës së regjistrimit. Volumi masiv i aplikimeve krijon një sasi të madhe pune në përzgjedhjen dhe proçesimin e individëve të suksesshëm. Mbajtja e periudhës së regjistrimit duke filluar nga 2 Tetori 2012 deri mё 3 Nëntor 2012 siguron që të përzgjedhurit të njoftohen brenda afatit dhe u jep kohë për t’u përgatitur si aplikantëve të vizave ashtu dhe ambasadave e konsullatave tona që të plotësojë rastet për lëshimin e vizave. Ju Ky material gjendet nё http://albanian.tirana.usembassy.gov Faqe 10 në 18 inkurajojmë qё të aplikoni në fillim të periudhës së regjistrimit. Kërkesat e tepërta në fund të periudhës së regjistrimit mund të ngadalësojnë sistemin. Asnjë aplikim nuk do të pranohet pas mesditës (EDT), e Shtunë 3 Nëntor 2012.

7. A MUNDEN PERSONAT TË CILËT JANË NË SHTETET E BASHKUARA TË APLIKOJNË PËR PROGRAMIN? Po, aplikanti mund të jetë në Shtetet e Bashkuara ose në një vend tjetër dhe mund të aplikojë si nga Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe jashtë tyre.

8. ËSHTË SECILI APLIKANT I KUFIZUAR VETËM PËR NJË APLIKIM GJATË PERIUDHËS VJETORE TË REGJISTRIMIT PËR DV? Po, ligji lejon vetëm një aplikim nga/ose për secilin person gjatë çdo periudhe të regjistrimit. Individët për të cilët është dorëzuar më shumë se një aplikim do të skualifikohen. Departamenti i Shtetit përdor teknologji të sofistikuar dhe mjete të tjera për të identifikuar individët të cilët paraqesin aplikime të shumta gjatë periudhës së regjistrimit. Njerëzit që paraqesin më shumë se një aplikim do të skualifikohen dhe një shënim elektronik do të ruhet përgjithmonë nga Departamenti i Shtetit për këta persona. Individët mund të aplikojnë për programin e llotarisë çdo vit gjatë periudhës së rregullt të regjistrimit.

9. A MUNDET NJË BASHKËSHORT DHE NJË BASHKËSHORTE SECILI TË DORËZOJNË APLIKIME MË VETE? Po, një bashkëshort dhe një bashkëshorte mund të dorëzojnë secili nga një aplikim në qoftë se secili përmbush kërkesat ligjore. Në qoftë se njëri prej tyre është përzgjedhur, tjetri ka të drejtë për statusin derivat.

10. CILËT ANËTARË TË FAMILJES DUHET TË PËRFSHIJ UNË NË APLIKIMIN TIM PËR E-DV? Që përfituesi (ju) të emigrojë në Shtetet e Bashkuara, në regjistrimin tuaj ju duhet të pёrfshini bashkëshort-in/en tuaj (burrë apo grua) dhe të gjithë fëmijët e pamartuar nën 21 vjeç në momentin e aplikimit fillestar, pavarësisht nëse janë duke jetuar apo jo me ju apo synojnë të shoqërojnë apo ndjekin përfituesin. Ju duhet të pёrfshini bashkëshort-in/en tuaj edhe nëse ju jeni tashmë të ndarë prej tij/saj, përveç rasteve kur jeni ligjërisht të ndarë (p.sh. ka një marrëveshje të shkruar që njihet nga një gjykatë apo një vendim gjykate). Nëse jeni ligjërisht të ndarë apo divorcuar, ju nuk keni nevojë për të përfshirë ishbashkëshort- in/en tuaj në aplikim. Ju duhet të pёrfshini të GJITHË fëmijët tuaj që janë të pamartuar dhe nën 21 vjeç në aplikimin tuaj fillestar E-DV, pavarësisht nëse janë fëmijët tuaj natyralë, fëmijët e bashkëshort-it/es tuaj, apo fëmijët që ju keni adoptuar zyrtarisht në përputhje me ligjet e vendit tuaj, përveç rasteve kur ky fëmijë është tashmë qytetar amerikan apo Rezident i Përhershëm Ligjor. Përfshini në aplikimin tuaj fillestar për llotari të gjithë fëmijët nën 21 vjeç në kohën e aplikimit tuaj elektronik, edhe nëse ata nuk banojnë me ju ose nuk keni ndërmend që ata të emigrojnë në kuadrin e programit DV. Nuk ju kërkohet të përfshini fëmijët të cilët janë tashmë shtetas Amerikanë apo Rezidentë të Përhershëm Ligjorë. Fakti që ju keni listuar anëtarët e familjes në aplikimin tuaj nuk do të thotë se ata duhet patjetër të udhëtojnë me ju. Ata mund të zgjedhin të mbeten pas. Megjithatë, në qoftë se ju përfshini në aplikimin tuaj për vizë një person i cili është në varësinë tuaj të ligjshme, të cilin/cilën ju nuk e keni përfshirë në aplikimin tuaj fillestar elektronik, rasti juaj do të skualifikohet. Kjo vlen vetëm për ata që ishin anëtarë të familjes në kohën kur është dorëzuar aplikimi origjinal, jo ata të fituar në një datë të mëvonshme nga aplikimi fillestar. Bashkëshorti/ja juaj ende mund të dorëzojë një aplikim më vete edhe pse ai/ajo është radhitur në aplikimin tuaj, parashikuar që të dyja aplikimet të përfshijnë detaje mbi të gjithë vartësit në familjen tuaj. Shih pyetjen # 9 më sipër.

11. A MUND TË PËRFSHIHET NË NJË APLIKIM PËR DV PARTNERI IM I TË NJËJTËS GJINI?

Jo, martesat brenda të njëjtës gjini nuk njihen nga ligjet e emigracionit me qëllim për të emigruar në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, partneri juaj i të njëjtës gjini është i lirë të paraqesë regjistrimin e tij/saj në programin e DV nëse ai/ajo i përmbush kërkesat ligjore.

12. DUHET TA BËJ VETË APLIKIMIN TIM, APO DIKUSH TJETËR MUND TË VEPROJË NË EMRIN TIM?

Ju mund të përgatisni dhe dorëzoni regjistrimin tuaj (aplikimin elektronik fillestar), apo të keni dikë tjetër për të aplikuar për ju. Pavarësisht se nga kush është bërë aplikimi fillestar për llotarinë, pra nga individi vetë, apo nga një avokat, mik, i afërm, etj., vetëm një regjistrim mund të paraqitet në emër të secilit person dhe i regjistruari për Vizën e Shumёllojshmërisë mbetet përgjegjës për të siguruar që informacioni i dërguar në aplikim është i saktë dhe i plotë. Të gjithë të regjistruarit, duke përfshirë edhe ata që nuk përzgjidhen, do të jenë në gjendje të kontrollojnë statusin e aplikimit të tyre nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit (Entry Status Check) i cili do të vihet në dispozicion nga 1 Maji 2013 në faqen elektronike të DV-së www.dvlottery.state.gov. Regjistruesit duhet të ruajnë informacionin e faqes së konfirmimit të aplikimit të tyre (numrin e konfirmimit) në mënyrë që ata të munden të kontrollojnë statusin e regjistrimit të tyre në mënyrë të pavarur.

13. CILAT JANË KËRKESAT PËR ARSIM OSE EKSPERIENCË PUNE? Ligji dhe rregullat e Emigracionit të Shteteve të Bashkuara kërkojnë që çdo aplikant duhet të ketë të paktën një edukim të shkollës së mesme ose ekuivalentin e saj, ose brenda pesë viteve të fundit të ketë dy vjet përvojë pune në një profesion që kërkon përvojë ose trajnim të paktën dy vjet. Një “arsimim i shkollës së mesme ose ekuivalente” përkufizohet si përfundimi me sukses i një kursi dymbëdhjetëvjeçar fillor dhe të mesëm në Shtetet e Bashkuara ose përfundimin e suksesshëm në një vend tjetër të një kursi edukimi zyrtar të krahasueshëm me filloren dhe të mesmen të një shkolle në arsimin e mesëm në Shtetet e Bashkuara. Vetëm kurset zyrtare të studimit e përmbushin këtë kërkesë, kurset e korrespondencës ose çertifikata të ngjashme (të tilla si me kohë të pjesëshme G.E.D.) nuk janë të pranueshme. Prova të dokumentuara të edukimit ose përvojës së punës duhet t’i prezantohen zyrtarit konsullor në kohën e intervistës për vizë.

14. CILAT PROFESIONE KUALIFIKOHEN PËR PROGRAMIN E DV-së? Për të përcaktuar të drejtën ligjore bazuar në përvojën e punës, do të përdoren përkufizimet e publikuara në bazën e të dhënave të Departamentit të Punës (DOL) O*Net OnLine Database. O*Net OnLine Database grupon përvojën e punës në pesë “zona të punës.” Edhe pse shumë profesione janë të shënuara në faqen e internetit të Departamentit të Punës (DOL), vetëm disa profesione specifike të caktuara kualifikohen për programin e DV-së. Për t’u kualifikuar për një DV në bazë të përvojës suaj në punë, ju duhet të keni, brenda pesë viteve të fundit, dy vjet përvojë në një profesion që është përcaktuar si Zonë Pune 4 ose 5, e klasifikuar në një shkallë të Përgatitjes së Vecantë Profesionale (SVP) tё vlerës 7.0 ose më lart. 15. SI MUND T’I GJEJ PROFESIONET KUALIFIKUESE NË FAQEN E INTERNETIT TE DEPARTAMENTIT TE PUNËS? Profesionet kualifikuese të DV-së janë paraqitur në Departamentin e Punёs (DOL) O*Net OnLine Database. Ndiqni këto hapa për të zbuluar nëse profesioni juaj kualifikohet: Zgjidhni “Find Occupations” dhe pastaj zgjidh një familje pune specifike “Job Family”. Për shembull, zgjidhni Arkitekturë dhe Inxhinieri dhe klikoni “GO”. Pastaj klikoni në linkun për profesion specifik. Duke ndjekur të njëjtin shembull, klikoni “Inxhinierët e Hapësirës Ajrore”. Pas zgjedhjes sё linkut për një Profesion të caktuar, zgjidhni ikonën “Job Zone” për të gjetur numrin e caktuar për Zonën e Punës dhe Përgatitjen e Vecantë Profesionale (SVP) në bazë të vlerës së rradhitur. Për informacion shtesë, shikoni Viza e Shumëllojshmërisë – Faqja e Internetit me Listën e Profesioneve.

16. SI DO TË PËZGJIDHEN TË REGJISTRUARIT? Të gjitha regjistrimeve tё marra nga secili rajon do t’i caktohet një numër individual dhe nё përfundim të periudhës së regjistrimit, një kompjuter do të përzgjedhë rastësisht aplikime të marra nga secili rajon gjeografik. Brenda secilit rajon, aplikimi i parë i zgjedhur rastësisht do të jetë rasti i parë i regjistruar, aplikimi Ky material gjendet nё http://albanian.tirana.usembassy.gov Faqe 12 në 18 i dytë i përzgjedhur do të jetë rasti i dytë i regjistruar, etj. Të gjitha regjistrimet e marra gjatë periudhës së aplikimit do të ketë një shans të barabartë për të qenë të përzgjedhur në çdo rajon. Kur një regjistrim është përzgjedhur, aplikanti do të njoftohet për zgjedhjen e tij/saj nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit (Entry Status Check) që do të vihet në dispozicion nga 1 Maji 2013 në faqen e internetit të E-DV-së www.dvlottery.state.gov. Qendra Konsullore nё Kentucky e Departamentit tё Shtetit (KCC) do të vazhdojë të proçesojë këtë çështje derisa kandidatët e përzgjedhur për intervistë të marrin udhëzimet për t’u paraqitur në intervistë për vizë në një zyrë konsullore të SHBA, ose derisa kandidatët e kualifikuar të aplikojnë në zyrën e USCIS brenda në Amerikë për të ndryshuar statusin në Shtetet e Bashkuara.

Shënim i Rëndësishëm: Njoftimet zyrtare për kandidatët e përzgjedhur rastësisht do të bëhen përmes Kontrollit të Statusit të Regjistrimit, në dispozicion nga 1 Maji 2013, deri tё paktёn mё 30 Qershor 2014, në faqen e internetit për E-DV www.dvlottery.state.gov. Departamenti i Shtetit nuk do t’u dërgojë më njoftime të përzgjedhurve me e-mail ose letra me shërbimin postar. Ju bëjmë me dije se nëse merrni një njoftim me e-mail (postë elektronike) apo një letër ju dërgohet dhe ju njofton se jeni i përzgjedhur si fitues, ky njoftim nuk është i ligjshëm. Ndonjё komunikim i mundshёm me e-mail qё ju mund tё merrni nga Departamenti i Shteti do t’ju udhёzojё ju tё shikoni Kontrollin e Statusit tё Regjistrimit pёr informacion tё ri nё lidhje me aplikimin tuaj. Departamenti i shtetit nuk do t’ju kërkojё të dërgoni para qoftë me postë apo me shërbime të tilla si “Western Union.” 17. A MUNDEN FITUESIT TË PËRSHTASIN STATUSIN E TYRE ME USCIS? Po, me kusht që ata janë të ligjshëm (kanë të drejtën) për të rregulluar statusin sipas kushteve ligjore të nenit 245 të INA-s, individët e zgjedhur të cilët janë fizikisht të pranishëm në Shtetet e Bashkuara mund të aplikojnë pranё USCIS për rregullim të statusit si banor i përhershëm. Aplikantët duhet të sigurohen që USCIS tё mund të plotësojë veprimet për rastet e tyre, duke përfshirë edhe procedimin para datës 30 Shtator 2014 të personave në vartësinë e tyre të cilët ndodhen jashtë kufijve të SHBA, pasi në atë datë programi i DV-2014 përfundon. Në asnjë rrethanë nuk do të mundësohen numra vizash të programit të DV-2014 pas mesnatёs (EDT) më 30 Shtator 2014. 18. A DO TË NJOFTOHEN TË REGJISTRUARIT QË NUK JANË PËRZGJEDHUR? Të gjithë të regjistruarit, duke përfshirë edhe ata që NUK janë zgjedhur, mund të kontrollojnë statusin e tyre nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit të E-DV-së www.dvlottery.state.gov dhe mund të zbulojnë nëse regjistrimi i tyre është përzgjedhur apo jo. Të regjistruarit duhet të ruajnë faqen e tyre me informacionin e konfirmimit nga koha e regjistrimit të tyre, tё paktën deri në 30 Qershor 2014. Informacioni mbi statusin për DV-2014-n do të jetë në dispozicion në internet nga 1 Maji 2013 deri më 30 Qershor 2014. (Informacioni rreth statusit për llotarinë e mëparshme DV-2013, është në dispozicion online nga 1 Maji 2012, deri më 30 Qershor 2013.)

19. SA INDIVIDË DO TË PËRZGJIDHEN? Për DV-2014 janё nё dispozicion 50.000 Viza DV. Pёr shkak se ka të ngjarë që një pjesë e 50.000 aplikantëve të përzgjedhur nuk do të kualifikohen ose nuk do të ndjekin (vazhdojnë) rastet e tyre për lëshimin e vizave, më shumë se 50.000 regjistrime do të përzgjidhen për tё siguruar që të gjitha vizat e vëna në dispozicion për llotarinë të jenë lëshuar. Gjithsesi, kjo gjithashtu do të thotë se mund të mos ketë një numër të mjaftueshëm vizash për të gjithë ata që janë zgjedhur fillimisht. Të gjithë aplikantët e përzgjedhur do të jenё nё gjendje tё shikojnё nёse janё pёrzgjedhur pёr procesim tё mёtejshёm, si dhe për vendin e tyre në listë në faqen e internetit të E-DV-së nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit. Intervistat për programin e DV- 2014-s do të fillojnë në Tetor 2013 pёr ata tё pёrzgjedhur tё cilёt kanё dorёzuar tё gjithё dokumentacionin e kёrkuar para intervistёs dhe informacion tjetёr siç mund t’u jetё kёrkuar nё udhёzimet e njoftimit. Të përzgjedhurit, të cilët plotësojnë informacionin e kërkuar në udhëzime, do të informohen për datën e intervistës së tyre për vizë nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit të E-DV-së 4-6 javë para intervistës së planifikuar me zyrtarët konsullorë të SHBA-së jashtë kufijve të SHBA. Çdo muaj, do të lëshohen viza për aplikantët që kualifikohen gjatë atij muaji, aq sa lejon numri në dispozicion për lëshimin e vizave. Pasi të gjitha 50.000 vizat për llotari të jenë lëshuar, programi do të përfundojë. Në parim, numrat e vizave mund të përfundojnë përpara Shtatorit 2014. Aplikantët e përzgjedhur të cilët dëshirojnë të marrin Ky material gjendet nё http://albanian.tirana.usembassy.gov Faqe 13 në 18 vizë duhet të jenë të përgatitur që të dokumentojnë me përpikmëri rastet e tyre. Përzgjedhja e rastësishme si i përzgjedhur nuk garanton që ju do të merrni një vizë. Përzgjedhje do të thotë vetëm që ju jeni i ligjshëm të aplikoni për një Vizë Shumëllojshmërie (llotarie) dhe nëse kualifikoheni, t’ju lëshohet një vizë e Shumëllojshmërisë. Vetëm 50.000 aplikantët e parë të përzgjedhur qё do jenё tё kualifikuar do të pajisen me vizë dhe ju duhet të kualifikoheni për vizën. 20. A KA NJË MOSHË MINIMALE PËR PERSONAT QË TË APLIKOJNË PËR PROGRAMIN E LLOTARISË? Nuk ka moshë minimale për të aplikuar për programin, por kërkesa për shkollim nga një shkollë e mesme ose përvojë pune për secilin aplikant primar në kohën e aplikimit do të ndikojë në skualifikimin e shumë personave që janë nën 18 vjeç. Prindërit, vëllezërit dhe motrat nuk kanë të drejtë për të marrë viza DV-je si vartës, dhe nuk duhet të përfshihen në regjistrimin e aplikantit kryesor.

21. A KA TARIFA PËR PROGRAMIN e E-DV-së?

Nuk ka asnjë tarifë për t’u regjistruar elektronikisht për llotarinë. Aplikantët e llotarisë duhet të paguajnë të gjitha shpenzimet e nevojshme në kohën e aplikimit për vizë drejtpërdrejt tek arkëtari konsullor në Ambasadën e Shteteve te Bashkuara apo Konsullatë. Individët e përzgjedhur, tё cilёt jetojnё nё Shtetet e Bashkuara tё Amerikёs dhe duan tё pёrshtasin statusin e tyre, do t’i kryejnё tё gjitha pagesat direkt nё zyrat e USCIS. Detajet e tarifave të kërkuara për aplikimin për vizën e llotarisë dhe të emigrimit do të përfshihen në udhëzimet e dërguara aplikantëve të përzgjedhur.

22. NËSE JAM I PËRZGJEDHUR DHE APLIKOJ PËR VIZËN E SHUMËLLOJSHMËRISË, POR NUK KUALIFIKOHEM PËR TË MARRË NJË VIZË, A MUND TË MË RIMBURSOHET TARIFA QË KAM PAGUAR ? Tarifat e vizave nuk mund tё rimbursohen. Aplikantët e Vizës sё Shumëllojshmërisë duhet të përmbushin të gjitha kёrkesat dhe kualifikimet pёr t’u pajisur me kёtë vizё, ashtu siç ёshtë specifikuar në këto instruksione. Në rast se zyrtari konsullor shikon që një aplikant nuk i përmbush të gjitha kërkesat ose nuk është i ligjshëm për Vizёn e Shumëllojshmërisë, sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, oficeri nuk mund t’i lëshojё atij/asaj vizën dhe aplikantit do t’i mbahen tarifat e paguara.

23. A MARRIN FALJE APLIKANTËT E DV-së ME BAZË TË PAPRANUESHMËRISË (kur nuk kanë të drejtë të aplikojnë për shkak shkeljesh ligjore) PËR VIZË APO U JEPET ATYRE NJË PROCES I VEÇANTË PËR APLIKIMIN E FALJES? Aplikantët janë subjekt i të gjitha papranueshmërive për vizat emigruese të specifikuara në Aktin e Emigracionit dhe Shtetësisë (INA). Nuk parashikohen dispozita të veçanta për falje të asnjë lloji të papranueshmërisë për vizë duke lënë mënjanë ato te parashikuara zakonisht në INA, as nuk ka shqyrtim të veçantë për kërkesë për falje. Disa dispozita të përgjithshme për falje mund të jenë në dispozicion të aplikuesit të DV-së, për aplikantët të afërmit e të cilëve janë nënshtetas Amerikanë ose me leje banimi të përhershme, por koha e kufizuar për programin e llotarisë do ta bëjnë të vështirë që aplikantët të përfitojnë nga dispozita të tilla.

24. A MUNDEN PERSONAT QË TASHMË JANË TË REGJISTRUAR NË NJË KATEGORI TJETËR PËR VIZË EMIGRIMI TË APLIKOJNË PËR PROGRAMIN E DV-së? Po, personat të tillë mund të aplikojnë për programin e llotarisë. 25. PËR SA KOHË APLIKANTËT E PËRZGJEDHUR GËZOJNË TË DREJTËN PËR TË APLIKUAR NË KATEGORINË E VIZËS PËR DV? Personat e zgjedhur për programin e llotarisë DV-2014 kanë të drejtë të aplikojnë për lëshimin e vizave vetëm gjatë vitit fiskal 2014 të Departamentit të Shtetit, që përfshin periudhёn nga 1 Tetori 2013 deri më 30 Ky material gjendet nё http://albanian.tirana.usembassy.gov Faqe 14 në 18 Shtator 2014. Pa përjashtim, të gjithë aplikantët e përzgjedhur dhe të pranueshёm duhet të pajisen me vizë ose të përshtasin statusin deri para fundit të vitit fiskal. Nuk përfitojnë asnjë shtyrje të llotarisë për vitin e ardhshëm personat që janë zgjedhur, por që nuk janë pajisur me vizë deri më 30 Shtator 2014 (fundi i vitit fiskal). Gjithashtu, bashkëshortët dhe fëmijët që përfitojnë nga statusi i një të regjistruari të DV-2014 mund të pajisen me viza në kategorinë e DV-së vetëm nga 1 Tetori 2013 deri më 30 Shtator 2014. Kandidatët që aplikojnë jashtë kufijve tё Amerikёs do të marrin një njoftim nga Departamenti nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit të E-DV-së katër deri në gjashtë javë përpara datёs sё takimit të planifikuar pёr intervistё.

26. NËSE NJË I PËRZGJEDHUR PËR PROGRAMIN E DV-së VDES, ÇFARË NDODH ME RASTIN? Vdekja e një individi të përzgjedhur për llotari rezulton në revokimin e menjëhershëm të rastit DV. Çdo bashkëshort/e dhe fëmijët e regjistruar nuk kanë më të drejtë për vizë llotarie.

27. KUR DO TË JETË I MUNDUR REGJISTRIMI ELEKTRONIK PËR LLOTARINË? Periudha e regjistrimit elektronik do të jetë mundur duke filluar në mesditë EDT (GMT-4) të Martën më 2 Tetor 2012, duke i dhënë fund në mesditën EDT (GMT-4) e së Shtunës, 3 Nëntor 2012.

28. DO TË MUNDEM TË SHKARKOJ DHE TË RUAJ NJË FORMULAR ELEKTRONIK TË REGJISTRIMIT PËR LLOTARI SI DOKUMENT (APO NJË PROGRAM TJETËR TË PËRSHTATSHËM) DHE TA PLOTËSOJ MË PAS? Jo, ju nuk do të jeni në gjendje që të ruani formularin e plotësuar në një program tjetër dhe ta dorëzoni atë më vonë. Formulari i regjistrimit për llotari është i vetmi formular në internet. Kjo e bën atë më “universal” se një format përpunimi teksti të liçensuar. Si rrjedhojë, regjistrimi i llotarisë kërkon që informacioni të plotësohet dhe dorëzohet ndërkohë që jeni online.

29. NËSE UNË NUK MUNDEM TË PËRDOR SKANER, A MUND T’IA DËRGOJ FOTOGRAFINË NJË TË AFËRMIT TIM NË SHBA TA SKANOJË FOTON, TA RUAJË ATË NË NJË DISKETË DHE MË PAS TA POSTOJË DISKETËN TEK UNË PËRSËRI?

Po, kjo mund të bëhet për aq kohë sa fotografia plotëson kërkesat për fotografinë në instruksione dhe fotografia elektronike dërgohet në të njëjtën kohë me regjistimin elektronik të llotarisë. Aplikantët duhet të kenë fotografinë e skanuar kur të regjistrohen për programin. Fotografia, nuk mund te regjistrohet vecmas regjistrimit te formularit. Vetëm një regjistrim mund të dorëzohet në internet nga secili person. Regjistrime të shumëfishta do të skualifikojnë hyrjen e aplikantit për programin e llotarisë së vitit 2014. Aplikimi i plotë (fotografi dhe regjistrim së bashku), mund të plotësohet në mënyrë elektronike nga Shtetet e Bashkuara apo nga jashtë.

30. A MUND TA RUAJ FORMULARIN NË INTERNET NË MËNYRË QË TA PLOTËSOJ PJESËRISHT DHE KUR TË KTHEHEM MË PAS TË PLOTËSOJ PJESËN E MBETUR? Jo. Formulari i regjistrimit të E-DV-së (llotarisë elektronike) është projektuar që të plotësohet dhe dorëzohet njëherësh. Megjithatë, për shkak se formulari është i përbërë nga dy pjesë dhe për shkak të ndërprerjeve dhe vonesave të mundshme të rrjetit, sistemi i E-DV-së është projektuar për të lejuar deri në gjashtëdhjetë (60) minuta nga koha e shkarkimit të formularit derisa regjistrimi të jetë ngarkuar në adresën e E-DV-së. Nëse më shumë se gjashtëdhjetë minuta kalojnë dhe regjistrimi pёr llotarinё nuk është pranuar në mënyrë elektronike, informacioni i marrë deri nё atё moment do tё fshihet. Kjo bëhet në mënyrë që të mos ketë mundësi që një regjistrim i plotë aksidentalisht të mos interpretohet si një kopje identike e një regjistrimi të pjesshëm të mëparshëm. Udhëzimet e DV-2014-ës shpjegojnë qartë dhe saktë se çfarë informacioni është i nevojshëm për të plotësuar formularin. Kështu, ju mund të jeni plotësisht të përgatitur dhe të sigurtë që i keni të gjitha të dhënat e nevojshme përpara se të filloni të plotësoni formularin në internet.

31. NËSE IMAZHET DIXHITALE TË DORËZUARA NUK JANË KONFORM KËRKESAVE TË VEÇANTA, PROÇEDURA THOTË QË SISTEMI DO TË REFUZOJË AUTOMATIKISHT FORMULARIN PËR REGJISTRIMIN E LLOTARISË DHE DO TË NJOFTOJË DËRGUESIN. A DO TË THOTË KJO QË MUNDEM TË DËRGOJ PËRSËRI APLIKIMIN TIM?

Në qoftë se regjistrimi është refuzuar automatikisht, ky nuk konsiderohet si një regjistrim në faqen e internetit të llotarisë kështu që, po, të dhënat mund të dërgohen përsëri. Ky nuk llogaritet si një regjistrim i dorëzuar i E-DV-së dhe asnjë njoftim për pranimin nuk është dërguar. Nëse ka probleme me fotografinë dixhitale të dërguar sepse nuk përputhet me kërkesat, aplikimi refuzohet automatikisht nga faqja e internetit të llotarisë. Megjithatë, sasia e kohës që i duhet mesazhit të refuzimit për të arritur tek dërguesi është e paparashikueshme, duke pasur parasysh natyrën e internetit. Nëse problemi mund të rregullohet nga aplikanti, dhe Pjesa e Parë ose e Dytë e Formës dërgohet edhe një herë brenda gjashtëdhjetë (60) minutave, nuk ka problem. Përndryshe, aplikanti do të duhet që të rifillojë procesin e dorëzimit. Një aplikant mund të përpiqet të paraqesë një kërkesë sa herë është e nevojshme derisa të merret regjistrimi i plotë dhe të dërgohet njoftimi për konfirmimin.

32. PAS DËRGIMIT ELEKTRONIK, A DO TË DËRGOHET MENJËHERË NJOFTIMI PËR KONFIRMIM QË APLIKIMI ELEKTRONIK I LLOTARISË ËSHTË MARRË NGA SISTEMI? Përgjigja nga faqja e internetit E-DV i cili përmban konfirmimin e marrjes sipas një forme të pranueshme EDV dërgohet menjëherë nga faqja e internetit të DV-së. Megjithatë, sasia e kohës që duhet për të arritur përgjigja tek dërguesi është e paparashikueshme, duke pasur parasysh natyrën e internetit dhe te sistemeve te e-mailit. Nëse kanë kaluar shumë minuta që nga koha kur është shtypur butoni “Submit”, nuk ka të keqe nëse shtypni përsëri butonin “Submit” për herë të dytë. Në një situatë kur nuk keni përgjigje konfirmuese që regjistrimi është pranuar, sistemi E-DV-së nuk do të çrregullohet nëse shtypet për herë të dytë butoni “Submit”. Një aplikant mund të përpiqet të dërgojë një aplikim sa herë është e nevojshme derisa një regjistrim të pranohet dhe të merret një njoftim konfirmues. Megjithatë, pasi të keni marrë një njoftim konfirmues, mos e ridërgoni informacionin tuaj.

33. SI MUND TA RAPORTOJ MASHTRIMIN NË INTERNET OSE NJË EMAIL TË PADËSHIRUAR?

Nëse dëshironi të paraqisni një ankesë rreth mashtrimit në Internet, ju lutem vizitoni faqen e internetit econsumer.gov, të organizuar nga Komisioni Federal i Tregtisë, në bashkëpunim me agjencitë për mbrojtjen e konsumatorit nga 17 shtete (http://www.econsumer.gov/english/). Ju gjithashtu mund të raportoni mashtrimin në Zyrën Federale të Hetimeve (FBI) Qendra e Ankesës për Krimin në Internet (Internet Crime Complaint Center). Për t’u ankuar rreth një emaili të padëshiruar, vizitoni faqen e Departamentit të Drejtësisë (Department of Justice Contact Us page).

34. NËSE UNË JAM I SUKSESSHËM NË MARRJEN E VIZËS NGA PROGRAMI I LLOTARISË, A DO TË MË NDIHMOJË QEVERIA AMERIKANE ME NDIHMË PËR TË GJETUR STREHIM DHE PUNË, TË MË NDIHMOJË ME KUJDES MJEKËSOR, APO ME NDONJË NDIHMË TJETËR DERI SA UNË TË RREGULLOHEM PLOTËSISHT? Jo, aplikantëve të cilët pajisen me vizën e DV-së nuk u sigurohet ndonjë lloj ndihme, si asistencë për strehim, apo subvencione. Nëse jeni të zgjedhur për të aplikuar për një DV, nga ju do të kërkohet që të dëshmoni se ju nuk do të bëheni barrë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të pajiseni me vizë. Këto të dhëna mund të jetë në formën e një kombinimi të pasurive tuaja personale, një Garanci Mbështetjeje (Formulari I-134), nga një i afërm apo mik që banojnë në Shtetet e Bashkuara dhe/ose një ofertë për punësim nga një punëdhënës në Shtetet e Bashkuara.