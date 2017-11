24 KËSHILLA/ Një guidë për infeksionet e rrugëve urinare

Të gjithë njerëzit janë të rrezikuar, sidomos gratë, për t’u prekur nga infeksionet e rrugëve urinare. Më të rrezikuar janë pacientët me anomali të lindura të veshkës, ata që kanë gurë në aparatin urinar, anomali të kanaleve urinare, ureter shumë të përdredhur. Pacientët që kanë probleme gjinekologjike si: infeksionet e rrugëve gjenitale, personat me imunitet të ulët dhe diabetikët në ndërhyrjet kirurgjikale me kateter, personat e paralizuar, ata që nuk mbajnë higjienë personale. Infeksionet urinare fillojnë nga rrugët tona urinare që përbëhen nga: veshkat, ureterët (kanalet eurinës), fshikëza e urinës dhe uretra. Infeksionet urinare janë shumë të shpeshta dhe zënë vendin e dytë pas atyre të traktit respirator. Risk më të lartë kanë femrat sesa meshkujt për arsye se uretra është më afër anusit.

Tipet e infeksioneve urinare

– Infeksione të sipërme (pielonefrit akut) shfaqet me dhimbje të pjesës së sipërme të mesit, temperaturë të lartë, ethe, të përziera dhe të vjella.

– Infeksione të poshtme (cistit) shfaqet me dhimbje dhe presion në pjesën e fundit të barkut, ndjenjë presioni, urinim i dhimbshëm dhe i shpeshtë, dalje të gjakut me urinë.

– Uretritis, shfaqet me djegie gjatë urinimit.

Infeksionet e aparatit urinar ndodhin kur bakteret hyjnë në rrugët urinare dhe shumëfishohe nnë fshikëzën urinare.

-Cistitet (infeksion të fshikëzës), shkaktohen nga E. Colli, që gjendet zakonisht në rrugët e aparatit gastro-intestinal. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet seksuale mund të favorizojnë shpeshtësinë e cistitit tek gratë.

– Uretritis (infeksioni i uretrës) ndodh kur bakteret e aparatit gastro-intestinal, përhapen nga anusi në uretër. Për të njëjtën arsye, shkurtësia e uretrës, afërsia me vaginën, sëmundjet seksualisht të transmetueshme (herpesi, gonorea, flamidia), zhvillojnë uretritis.

1. Çfarë është një Infeksion i Traktit Urinar?

Rreth gjysma e femrave marrin infeksion të traktit urinar (ITU) të paktën njëherë gjatë jetës. Kjo ndodh kur mikrobet infektojnë sistemin që përçon urinën jashtë trupit – veshkat, fshikëzën, dhe tubat që i lidhin këto. Infeksionet e fshikëzës janë të zakonshme dhe zakonisht jo serioze nëse trajtohen menjëherë. Por në qoftë se infeksioni përhapet te veshkat, ajo mund të shkaktojë sëmundje më serioze.

2. Simptomat e Infeksioneve të Traktit Urinar: Infeksioni i fshikëzës

Shumica e Infeksioneve të Traktit Urinar janë infeksione fshikëze. Simptomat përfshijnë:

-Dhimbje ose djegie gjatë urinimit

-Urinim i shpeshtë

-Dhimbje në fund të barkut

-Urinë që ka ngjyrë të turbullt ose qe ka aromë të fortë

-Disa njerëz mund te mos paraqesin asnjë simptomë.

3. Simptomat e ITU-ve: Infeksioni i veshkave

Një infeksion fshikëze i patrajtuar, mund të përhapet në veshka

-Shenjat e kësaj janë:

-Dhimbje në të dyja anët e ulta nga pas

-Ethe dhe të dridhura

-Përzierje dhe të vjella

4. Kur duhet të vizitoheni te mjeku

Takoni mjekun tuaj menjëherë nëse keni shenja të një infeksioni të traktit urinar. Një infeksion fshikëze, në përgjithësi nuk është një urgjencë mjekësore – por disa njerëz kanë një rrezik më të lartë për komplikacione. Kjo përfshin gratë shtatzëna, të moshuarit, dhe burrat, si dhe njerëzit me diabet, probleme të veshkave, ose me një sistem të dobësuar imunitar.

5. Infeksion i Traktit Urinar apo diçka tjetër?

Edhe pse djegia gjatë urinimit është një shenjë treguese për ITU, ajo gjithashtu mund të jetë një shenjë e një infeksioni të majës vaginale apo sëmundje seksualisht të transmetueshme (SST) të caktuara. Këto përfshijnë klamidia, gonorre, dhe trichomoniasis. Teste të thjeshta laboratorike janë në dispozicion për të dalluar një ITU nga një SST. Cisti Intersticial, ka shumë simptoma si një infeksion i traktit urinar. Kjo mund të ndodhë si te meshkujt ashtu dhe te femrat. Megjithatë, një sistoskopi, një tub i hollë dhe kamera që futet në fshikëz mund të ndihmojë mjekët për diagnostikim.

6. Cisti i “Muajit të Mjaltit”

Pak gjëra mund të shkatërrojnë, një muaj mjalti sa një ITU. Por kjo është aq e zakonshme, sa ka dhe emër te posaçëm: “Cisti i Muajit të Mjaltit”. Arsyeja është se aktiviteti seksual mund të shtyjë bakteret në uretër. Natyrisht, problemi nuk është specifik për periudhën e Muajit të Mjaltit. Disa femra, marrin infeksion pothuajse çdo herë që kryejnë marrëdhënie seksuale. Femrat, që përdorin një diafragmë për kontrollin e lindjes janë veçanërisht të pambrojtura.

7. ITU e fshehur

Herë pas here, Infeksionet e Traktit Urinar ndodhin pa simptoma klasike. Një person mund të mos ketë asnjë simptomë. Megjithatë, një test urine, gjithsesi do të tregonte praninë e baktereve. Kjo është e njohur si bakteria asimptomatike. Në shumë raste, asnjë trajtim nuk është i nevojshëm. Por, gratë shtatzëna, disa fëmijë, dhe personat që kanë kryer transplant të veshkave, duhet të trajtohen për të shmangur një infeksion të veshkave.

8. Komplikacionet e Infeksioneve të Traktit Urinar

Rreziku kryesor lidhur me ITU-të e patrajtuara është se infeksioni mund të përhapet nga fshikëza te një ose të dy veshkat. Kur bakteret sulmojnë veshkat, ato mund të shkaktojnë dëme të përhershme që reduktojnë funksionin e veshkave. Në njerëz të cilët tashmë kanë probleme në veshka, kjo mund të rrisë rrezikun e bllokimit të veshkave. Ka gjithashtu një shans të vogël që infeksioni mund të hyjë në gjak dhe të përhapet në organe të tjera.

9. Si fillon një ITU?

Shumë lloje të baktereve jetojnë në zorrë dhe zonën gjenitale, por kjo nuk është e vërtetë për sistemit urinar. Në fakt, urina është sterile. Pra, kur bakteret endacake, të tilla si E. coli i treguar këtu, futen aksidentalisht në sistemin urinar, atëherë mund të fillojë një UTI. Në mënyrë tipike, bakteret udhëtojnë nga uretra në fshikëz, ku një infeksion mund të zhvillohet. Femrat janë më të ndjeshme se sa meshkujt, ndoshta për shkak se ata kanë uretër më të shkurtër.

10. Çfarë e rrit rrezikun juaj?

ITU-të janë më të zakonshme tek gratë seksualisht aktive. Faktorë të tjerë që mund të rrisin rrezikun përfshijnë:

-Mospirja e mjaftueshme e lëngjeve

-Bërja e banjave të shpeshta

-Mbajtja e urinës në fshikëz për një kohë të gjatë

-Gurët në veshka

11. Infeksionet e Traktit Urinar te Meshkujt

Meshkujt preken më rrallë nga ITU-të, se sa femrat. Kur kjo nuk ndodh, është shpesh e lidhur me një tjetër kusht themelor mjekësor, të tilla si një gur në veshka apo një prostatë e zgjeruar.

12. Diagnostifikimi i ITU-ve

Hapi i parë në diagnostikimin e një ITU-je, është zakonisht një test i thjeshtë urine. Në këtë analizë kërkohet për bakteret, si dhe parametra jonormale të qelizave të bardha dhe të kuqe të gjakut. Testi matës, jep rezultate të shpejta. Doktori juaj mund ta dërgojë urinë në një laborator specifik, për të konfirmuar llojin e baktereve. Testet shtëpiake, mund të ndihmojnë në zbulimin e një ITU-je, por nuk janë 100% të sakta. Duhen konsideruar rezultatet dhe simptomat me doktorin.

13. Trajtimi ITU-ve

Marrja e antibiotikëve pothuajse gjithmonë do ta kuronte një ITU. Doktori mund të rekomandojë pirjen e shumë lëngjeve dhe zbrazjen e shpeshtë të fshikëzës për të ndihmuar largimin e baktereve. Infeksionet e veshkave, gjithashtu shpesh mund të trajtohen me antibiotik oral. Por infeksionet e rënda në veshka mund të kërkojnë kujdesin spitalor, duke përfshirë një marrjen e antibiotikëve në mënyrë intravenoze.

14. Trajtimi periodik i ITU-ve

Disa gra janë të prirura për të marrë Infeksione të Traktit Urinar shumë shpesh. Nëse vuani më shumë se sa 2-3 herë në vit një infeksion të traktit urinar, bisedoni me mjekun tuaj, për të parandaluar ose minimizuar këto infeksione. Mundësitë tuaja mund të përfshijnë:

-Përshkrimin e një doze të ulët të antibiotikëve afatgjatë

-Duke marrë një dozë të vetme antibiotiku, pas kryerjes së marrëdhënieve seksuale

-Duke marrë antibiotikë menjëherë si vetë-trajtimin kur simptomat shfaqen

15. ITU-të dhe Diabetikët

Njerëzit me diabet janë më të rrezikuar nga Infeksionet e Traktit Urinar për disa arsye:

-Së pari, sistemi i tyre imunitar priret të jetë më i dobët.

-Së dyti, sheqerit i lartë të gjakut, mund të përhapet në urinë dhe të inkurajojë rritjen e baktereve.

-Gjithashtu, dëme nervore të lidhura me diabetin mund të ndalojë fshikëzën të zbrazet plotësisht. Njerëzit me diabet duhet të bisedojnë me mjekun e tyre, sapo të vënë re prezencën e një ITU-je.

16. ITU-të dhe Shtatzënia

Gjatë shtatzënisë, ka disa faktorë që rrisin rrezikun e Infeksionve të Traktit Urinar, veçanërisht një infeksion në veshka. Hormonet shkaktojnë ndryshime në traktin urinar, dhe mitra mund të ushtrojë presion mbi uretrën apo fshikëzën ose të dyja – duke e bërë atë më të vështirë për të urinës për të kaluar nga veshkat në fshikëz dhe jashtë. ITU-të e patrajtuara mund te shkaktojnë lindje të parakohshme, ndaj duhet kontaktuar mjeku menjëherë nëse dyshoni se keni një infeksion.

17. ITU-të dhe Menopauza

Estrogjeni ka efekt mbrojtës në traktin urinar, por nivelet e këtij hormoni ndalen në mënyrë të konsiderueshme gjatë menopauzës. Nivelet e ulëta estrogjenit mund të bëjnë më të lehtë për bakteret për të lulëzojnë në vaginë apo uretër. Për këtë arsye, gratë mund të jenë më të rrezikuara ndaj ITU-ve pas menopauzës.

18. ITU-të dhe Hospitalizimi

Hospitalizimi rrit mundësitë për marrjen e ITU-ve, veçanërisht në qoftë se ju duhet të përdorni një kateter, që ndihmon urinimin. Bakteret mund të hyjë përmes kateterit dhe të arrijnë në fshikëz. Kjo është më shpesh një problem për të moshuarit të cilët kalojnë hospitalizime afatgjata apo që jetojnë në Institucionet e Kujdesit për të Moshuarit

19. Infeksionet e Traktit Urinar tek të moshuarit

ITU-të, janë ndër infeksionet më të zakonshme në të moshuarit. Por simptomat mund të mos ndjekin modelin klasik. Agjitacion, jerm, ose ndryshime të tjera të sjelljes mund të jetë e vetmja shenjë e një ITU-je tek burrat dhe gratë e moshuara. Kjo grupmoshë është gjithashtu e rrezikuar nga komplikime të rënda si pasojë e ITU-së.

20. ITU-të tek foshnjat

Foshnjat herë pas here zhvillojnë ITU, por ata nuk mund të tregojnë se çfarë ndjejnë. Këtu janë disa shenja për t’u mbajtur parasysh:

-Ethe të pashpjegueshme

-Urinë me aromë të çuditshme

-Oreks të dobët ose të vjella

-Sjellje e komplikuar

21. ITU-të te fëmijët

Rreth 1% e djemve dhe 3% e vajzave preken nga ndonjë Infeksion i Traktit Urinar rreth moshës 11 vjeç. Kjo përfshin disa fëmijë të cilët në mënyrë të përsëritur vonojnë të shkojnë në tualet. Muskujt e tyre mund të mos relaksohen plotësisht më vonë, për të zbrazur fshikëzën dhe larguar çdo bakter. Shkuarja e rregull në tualet si dhe pirja e lëngjeve mund të ndihmojë. Një numër i vogël i fëmijëve kanë një problem strukturor që pengon rrjedhën e urinës ose lejon urinën të kthehet mbrapsht nga fshikëza në veshka, duke shkaktuar infeksione kronike të veshkave. Kjo mund të çojë në dëmtime në veshka.

22. Boronica

Ndoshta ju kanë thënë që boronica mund të shërojnë një Infeksion i Traktit Urinar, kjo është pjesërisht e vërtetë. Disa studime sugjerojnë se boronica mund të parandalojë, por nuk mund të trajtojë një infeksion, dhe është më efektive tek gratë e reja dhe të moshës mesatare. Boronicat përmbajnë një substancë që pengon bakteret E. coli nga fërkimi në muret e fshikëzës. Nëse nuk e pëlqeni shijen e lëngut të boronicës, kapsula ose tableta mund të ndihmojnë gjithashtu. Gjithsesi, njerëzit më probleme kronike të veshkave, për çdo hap duhet të marrin parasysh konsultën me mjekun

23. Parandalimi i Infeksioneve të Traktit Urinar

Këto janë disa strategji për të zvogëluar rrezikun e ITU-ve

-Pini shumë ujë.

-Shkoni në tualet para dhe pas seksit.

-Shmangni deodorantet femërore

-Bëni dush, në vend të një rifreskimi

-Të shmangen pijet që irritojnë fshikëzën, kafe dhe alkool.

-Të përdoren borsa të ngrohta në fund të barkut (jo të nxehta), për të qetësuar dhimbjet e fshikëzës.

-Pastrimi i regjioneve intime.

-Të zbrazet urina pas marrëdhënieve seksuale dhe të pihet një gotë ujë pas tyre.

24. Testet laboratorike për të konfirmuar infeksionet urinare

a) Analiza e thjeshtë e urinës (për të parë praninë e rruazave të bardha leukocitet, rruazat e kuqe eritrocitet, bakteret, kristalet, epitelet në urinë).

b) Një ECHO renale është e domosdoshme.

c) Analizat në gjak bilanc: kreatinemi, azotemi.

d) Një urokulturë për të parë çfarë mikrobi është prezent dhe kush antibiotik është efikas, për të luftuar atë.

e) Cistoskopi (nëpërmjet cistoskopit shihet nga brenda fshikëza e urinës dhe uretra).