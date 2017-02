10 mësime të vështira që të bëjnë më të suksesshëm

Çdokush dështon të paktën një herë në jetë. E vetme gjë që ndan njerëzit e suksesshëm nga pjesa tjetër është mënyra si i përgjigjen këtij dështimi. Kur përballeni me pengesa, ju duhet të vendosni nëse këto pengesa do ti përdorni si justifikim për dështimin tuaj apo do ti tregoni si historia prapa suksesit tuaj.

Nuk ka dështime, vetëm reagime. Kur ke reagimin e duhur, dështimi nuk është asgjë tjetër përveçse një mësuese e mirë.

Dështimi ndërpret rutinën tuaj dhe ju jep mundësi për të eksploruar zgjidhje të reja, por vetëm nëse mbani qëndrimin e duhur. Psikologu Albert Bandura kreu një studim që tregon se sa rol të madh luan sjellja apo qëndrimi jonë kur përballemi me dështimin.

Në studim, dy grupe njerëzish u pyetën për të përfunduar të njëjtën detyrë menaxhimi. Grupit të parë ju tha se kjo detyrë ishte për qëllim të matjes së aftësive të tyre menaxhuese. Ndërsa grupit të dytë ju tha se aftësitë për të përfunduar detyrën janë për tu përmirësuar dhe se detyra ishte thjesht një mundësi për tu praktikuar.

Hilja qëndronte në faktin se studiuesit e bënë detyrën aq të vështirë sa të gjithë pjesëmarrësit dihej që do të dështonin. Grupi i parë mendoi se dështoi sepse aftësitë e tyre nuk mund të jenë kurrë kaq të mira sa ta kalojnë testin dhe ata nuk bënë aspak përmirësimi kur kishin mundësinë për ta përsëritur detyrën. Grupi i dytë, megjithatë e pa çdo dështim si një mundësi për të mësuar dhe kishin një performancë gjithmonë e më të lartë sa herë që e kryenin detyrën.

Gjithashtu ky grup u vlerësua me një vetëbesim shumë më të madh se grupi i parë. Ashtu si pjesëmarrësit në studimin Bandura, ne mund ti shohim dështimet tona si reflektime të aftësive tona, ose si mundësi për rritje. Herën tjetër që ju ta gjeni veten duke u përpëlitur në vetë keq-ardhjen që shpesh shoqëron dështimi, përqendrohuni në atë që mund të kontrolloni: qëndrimin tuaj.

1. Hapi i parë është gjithmonë i vështirë

Kur ju doni të arrini diçka të rëndësishme, hapi i parë do të jetë i frikshëm në mënyrë të pashmangshme. Kur ju të guxoni të bëni lëvizjen e parë, ankthi dhe frika do të zhduken në emër të veprimit. Njerëzit që zhyten në marrjen e hapi të parë nuk janë më të fortë se pjesa tjetër. Ata thjesht e dinë se ndërmarrja e atij hapi sjell rezultate të mëdha.

2. Gjërat e mira marrin kohë

Suksesi mbi të gjitha kërkon punë dhe përpjekje. Autori Malcolm Gladwell sugjeron se zotërimi i gjithçkaje kërkon 10.000 orë fokus të palodhur. Shumë njerëz të suksesshëm do të pajtoheshin me këtë fakt. Për shembull Henry Ford i cili dështoi në dy bizneset e para të automobilave përpara se të fillonte Fordin. Kur më në fund arrini suksesin filloni të kuptoni që rruga që kaluat për të ardhur deri aty ishte pjesa më e bukur.

3. Të jesh i zënë nuk do të thotë se je produktiv

Shikoni të gjithë ata rreth jush. Të gjithë duken të zënë, vrapojnë nga njëri takim në takimin tjetër, por sa prej tyre janë në të vërtetë produktiv? Suksesi nuk vjen vetëm nga lëvizja apo aktiviteti. Produktiviteti vjen nga fokusi, nga siguria që koha juaj përdoret në mënyrë efikase dhe efektive. Ju keni të njëjtën sasi orësh si gjithë të tjerët, përdoreni kohën tuaj me mençuri.

4. Gjithmonë do të keni më pak kontroll nga sa dëshironi

Ka shumë gjëra për të cilat ju nuk mund të keni asnjëherë kontrollin që dëshironi por mund të kontrolloni reagimin tuaj. Transformimi një gabimi në eksperiencë ndodh vetëm nga reagimi i duhur. Ju nuk mund të fitoni çdo betejë por me qëndrimin e duhur ju mund të fitoni luftën.

5. Ju jeni aq të mirë sa ata me të cilët shoqëroheni

Duhet të përpiqeni të rrethoheni nga njerëz që ju frymëzojnë, njerëz që ju bëjnë të jeni njerëz më të mirë. Kushdo që do t’ju tërheq poshtë, përpiquni ta shmangni. Njerëzit që ju tërheqin poshtë janë një rrezik i madh nëse i mbani pranë vetes.

6. Problemet tuaja më të mëdha janë mendore

Pothuajse të gjitha problemet tona ndodhin për shkak të udhëtimit në kohë. Ne kthehemi pas në të kaluarën dhe pendohemi për gjërat që kemi bërë ose udhëtojmë drejt të ardhmes dhe shqetësohemi për ngjarje të cilat nuk kanë ndodhur ende. Është shume e thjeshtë të kthehesh mbrapa apo të ecësh përpara por kur e bëni këtë gjë humbni kontrollin e së tashmes.

7. Vetëvlerësimi juaj duhet të vijë përbrenda

Kur filloni të ndjeni kënaqësi duke u krahasuar me të tjerët ju nuk jeni më mjeshtër i fatit tuaj. Kur të ndiheni mirë në lidhje me diçka mos lejoni që opinion i askujt t’ia u prish humorin. Pavarësisht nga ajo që thonë njerëzit për ju, një gjë është e sigurt, ju nuk jeni kurrë aq të mirë apo të këqinj sa ata thonë.

8. Jo të gjithë do t’ju mbështesin

Në fakt shumica e njerëzve nuk do t’ju mbështesë. Disa njerëz do të mbyten nga negativiteti, agresioni pasiv, zemërimi apo xhelozia, por asnjë nga këto nuk ka rëndësi, siç thotë dhe Dr. Seuss “Ata që kanë rëndësi nuk iu bëhet vonë dhe atyre që ju bëhet vonë, nuk kanë rëndësi”. Ju nuk mund të merrni mbështetje nga të gjithë dhe as nuk mund ta kaloni kohën tuaj duke u përpjekur të fitoni njerëzit që nuk ju mbështesin.

9. Perfeksioni nuk ekziston

Mos kërkoni perfeksionin si objektiv, ai nuk ekziston. Që nga natyra, qeniet njerëzore janë të gabueshme. Kur përsosmëria është objektivi juaj, do të mbeteni gjithmonë të zhgënjyer nga rezultatet dhe nuk do të ecni asnjëherë përpara duke menduar në këtë mënyrë.

10. Frika është burimi kryesor i keqardhjes

Kur të gjitha janë bërë dhe thënë, mos u frikësoni të ndërmerrni risqe. Edhe nëse gjërat nuk shkojnë aq mirë sa i kishit menduar, nuk ka asgjë të keqe. Nëse nuk është sukses atëherë është një mësim i cili do ju shërbejë në të ardhmen.