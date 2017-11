1 muaj pas vdekjes, vajza e Dritan Priftit bën një dedikim prekës për të atin

Data 13 tetor do të shënonte ndarjen e parakohshme nga jeta të ish-ministrit të energjitikës, Dritan Prifti, një ndër figurat më të spikatura të politikës shqiptare. Prifti, i cili ndodhej prej muajsh jashtë shtetit ku dhe po merrte një ndihmë më të specializuar, do të humbte jetën si pasojë e një sëmundjeje të rëndë. Ai do të linte pas katër fëmijë, ku më e vogla është vetëm 7-vjeç dhe është bërë e njohur për publikun për pasionin e saj për modën, për më tepër lexoni Pasionet dhe historia e bukur e Livias, vajzës së Dritan Priftit, duket se nuk po e kalon lehtë humbjen e të atit. Ajo ka postuar një foto në Instagram, bashkë me të atin, shoqëruar me një dedikim prekës në të cilin shkruan: “Gjithmonë në mendje, përgjithmonë në zemër”. Nuk kanë munguar komentet në të cilat miq dhe të njohur të familjes i kanë shprehur ngushëllimet.